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觀影說劇╱「出口成髒」奪英影帝 原型人物失控一幕現實上演

記者廖福生╱綜合報導
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羅伯特阿拉馬約以「出口成髒」奪下英奧影帝。（圖／索尼提供）
羅伯特阿拉馬約以「出口成髒」奪下英奧影帝。（圖／索尼提供）

在電影「魔戒：力量之戒」（The Lord of the Rings: The Rings of Power）中飾演「精靈王子」打開國際知名度的男主角羅伯特阿拉馬約（Robert Aramayo）演出新片「出口成髒」(I Swear) ，於2月底「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎（BAFTA）中爆冷擊敗李奧納多狄卡皮歐、「甜茶」提摩西夏勒梅奪影帝。

更厲害的是，阿拉馬約不只抱回影帝，還拿下「最佳新進演員獎」（EE Rising Star Award），成為英國影藝學院電影獎史上首位締造此雙冠紀錄的演員。該片最新預告也首度曝光，得以一瞥阿拉馬約極具層次的情感爆發力。

電影中的原型人物約翰戴維森（John Davidson），也於日前出席英國影藝學院電影獎頒獎典禮，但卻因為一些強烈且帶有種族歧視意涵的穢語，引發不小的風波，不過這也恰好呼應電影試圖探討的議題，大眾對於妥瑞氏症的不理解，造成患者常常在公眾場合受到不合理的打壓。

阿拉馬約在獲獎時也大力讚賞約翰戴維森的勇氣：「約翰戴維森是我見過最了不起的人，他讓我理解我們在妥瑞氏症的方面還有很多要學的東西。」

電影「出口成髒」改編自震撼人心的真實故事，電影聚焦於1980年代英國少年約翰戴維森，他在15歲時被診斷出罹患妥瑞氏症，一種長期被誤解的神經疾病。面對突如其來、無法控制的言語與行為衝動，他在人際關係與自我認同之間掙扎前行。電影細膩刻畫他從青春期到成年初期的跌撞歷程，在困境中試圖活出「正常人生」，同時也重新定義何謂正常。

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