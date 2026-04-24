珊卓布拉克攜手妮可基嫚對抗「單身詛咒」奇幻經典暌違28年再推續集

奧斯卡影后珊卓布拉克與妮可基嫚聯手回歸。（圖／華納提供）

奧斯卡 影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）與妮可基嫚（Nicole Kidman）聯手回歸。90年代最經典的奇幻愛情喜劇「超異能快感」（Practical Magic），終於迎來全新續作「超異能快感：魔法之書」（Practical Magic 2），找回原班人馬強勢回歸，珊卓布拉克與妮可基嫚睽違28年再度攜手合作，延續歐文斯家族成員努力對抗「單身詛咒」的魔法故事。

「超異能快感：魔法之書」發布首支前導預告中，就能看見兩位影后大玩魔法，展現奇幻魅力的模樣，更幽默自嘲單身詛咒「對滑交友軟體來說不太好」。兩位影后當年在片中展現截然不同的魅力與化學反應，如今再度合作，不僅勾起影迷滿滿回憶，也讓這部續集備受影迷期待。

首集「超異能快感」故事講述歐文斯家族有著「單身詛咒」，只要是愛上歐文斯家女子的男人都難逃厄運，而由珊卓布拉克、妮可基嫚飾演的姊妹個性截然不同，一人抗拒魔法、一人渴望愛情，卻在一場意外中共同捲入黑暗魔法帶來的危機，最終被迫直面家族命運。

而新作「超異能快感：魔法之書」，則延續這段充滿詛咒的羈絆與傳承，姐妹倆再度攜手對抗命運，試圖破解長久以來束縛歐文斯家族的詛咒。珊卓布拉克日前在發布會上表示「拍攝這部片彷彿回到老家一樣自在」，也透露電影完美復刻了前一集的經典場景，絕對讓粉絲回味無窮。妮可基嫚也笑說「能夠以這個備受書迷、影迷喜愛的角色，再度回歸大銀幕，這感覺就像回到家一樣」。

妮可基嫚笑說：「能夠以這個備受書迷、影迷喜愛的角色，再度回歸大銀幕，這感覺就像回到家一樣。」（圖／華納提供）