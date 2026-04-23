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「一世代」哈利姐弟戀8個月閃娶柔伊 超巨鑽戒曝光

記者陳穎／即時報導
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「一世代」歌手哈利(左圖)和柔伊克拉維茲交往8個月被爆訂婚。（路透）
「一世代」歌手哈利(左圖)和柔伊克拉維茲交往8個月被爆訂婚。（路透）

「Page Six」爆料，「一世代」歌手哈利（Harry Styles）與曾在「蝙蝠俠」飾演「貓女」的女星柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）在交往短短8個月後已經訂婚。知情人士透露，32歲的哈利對這段感情「深深著迷」，而37歲的柔伊則「幸福滿滿」，兩人已準備攜手步入婚姻。

消息人士也表示：「他們身邊的人對此一點都不意外。」事實上，近期柔伊被目擊在倫敦某飯店外與哈利親密接吻，手上還戴著一枚超大的鑽戒，讓訂婚傳聞甚囂塵上。有目擊者形容：「那枚戒指實在太醒目，根本不可能錯過，真的非常巨大。」外界早已盛傳兩人戀情早已更進一步。

兩人戀情最早於去年8月曝光，當時「太陽報」報導，他們在倫敦蘇活區的Rita’s餐廳親吻被目擊，證實正在交往。之後又有粉絲在羅馬拍到他們手牽手漫步於石板街道，享受甜蜜時光。去年聖誕節，柔伊還前往哈利位於英國柴郡的家中共度佳節，隨後兩人飛往巴哈馬迎接新年，當地更傳出男方可能已在當地求婚。

當時有內部人士指出：「哈利與柔伊一起在巴哈馬跨年，氣氛特別浪漫，當地甚至流傳他已經求婚成功。」到了今年1月，消息來源更形容，哈利已是柔伊的「靈魂伴侶」。上個月，兩人還被拍到在紐約參加「週六夜現場」（Saturday Night Live）派對後手牽手離場，再度放閃。

事業方面，哈利上月推出的新專輯，一發行便空降排行榜冠軍，人氣持續攀升。他也即將展開巡演，先在阿姆斯特丹舉行多場演出，接著進軍倫敦溫布利體育場，連開12場破紀錄演唱會，之後還將前往南美洲，並在紐約麥迪遜廣場花園進行長達30場的駐唱演出，行程相當緊湊。

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