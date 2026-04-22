瑪丹娜暌違20年登科切拉開唱 珍藏衣物竟不翼而飛

瑪丹娜登科切拉音樂節開唱，珍藏衣物卻無故遺失。(歐新社)

在剛落幕的科切拉（Coachella）音樂節上，67歲的天后瑪丹娜 驚喜現身，相隔20年再度站上科切拉音樂節舞台，與新生代歌手莎賓娜（Sabrina Carpenter）攜手登台，接連帶來「Juno」與經典曲「Vogue」，成為全場焦點。不過，這場充滿話題的回歸，隨後卻出現意外插曲。

瑪丹娜為了紀念自己重返科切拉舞台，特別換上當年演出所穿的服裝，包括靴子、束身衣與外套，藉此重現過往記憶。她也在演出中首度公開新專輯「Confessions II」的歌曲「Bring Your Love」，並回顧自己20年前參與同一音樂節的心情，形容再次穿上相同服裝回到原地，有如完成一段象徵性的循環，意義深刻。

然而，就在演出結束後不久，瑪丹娜透過社群平台透露，部分珍藏服飾竟離奇遺失。她表示，這些服裝原本皆存放於私人收藏之中，涵蓋外套、束身衣、洋裝等多項單品，不僅具備歷史價值，也承載她個人職涯的重要回憶。此次與服裝一同失去的，還包括其他同時期的收藏物件。

她表示：「20年後我穿著同樣的靴子、同樣的束身衣、同樣的夾克、同樣的Gucci夾克、回到這裡，對我來說是多麼激動。這就像一個完整的輪迴，對我意義非凡。」而為尋回物品，她已公開聯絡方式，希望任何掌握線索的人能與團隊取得聯繫。至於報酬，她直言金額並非重點，因為這些物品對她而言，價值遠超金錢，「這些不僅僅是衣服，它們是我生命的一部分」。