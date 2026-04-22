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「Prada惡魔2」紐約首映 梅姨、安海瑟薇時尚霸氣同框

娛樂新聞組╱綜合報導
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梅莉史翠普（左起）與愛蜜莉布朗、史丹利圖奇、安海瑟薇等重量級巨星一同現身紅毯。（...
梅莉史翠普（左起）與愛蜜莉布朗、史丹利圖奇、安海瑟薇等重量級巨星一同現身紅毯。（路透）

在「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）成為現代美國經典電影20年後，梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與愛蜜莉布朗（Emily Blunt）等主演群齊聚紐約，出席「穿著Prada的惡魔2」這部備受期待續集的全球首映。

中央社引述法新社報導，飾演專橫時尚雜誌總編輯米蘭達的梅莉史翠普與安海瑟薇、愛蜜莉布朗、史丹利圖奇（Stanley Tucci）等重量級巨星一同現身紅毯。

當被問及再次接演這個令人畏懼的角色有何感受，梅莉史翠普告訴Disney+：「感覺就像是，怎麼會隔這麼久才拍續集？」

在「穿著Prada的惡魔2」中，如今事業有成的小安（安海瑟薇飾）重返「伸展台」雜誌（Runway），而米蘭達正面對紙本媒體衰退的挑戰。

時尚自然成為首映會的焦點，曾3度榮獲奧斯卡獎的梅莉史翠普身穿紀梵希（Givenchy）紅色皮革斗篷登場。

她受訪時表示，所有在「穿著Prada的惡魔2」出現的服裝、珠寶、包包與鞋子將進行拍賣，並將所得捐給保護記者委員會（CPJ）。

安海瑟薇和愛蜜莉布朗則分別穿著路易威登（Louis Vuitton）與夏帕瑞麗（Schiaparelli）的禮服，兩人指出，這部續集的誕生要歸功於粉絲的支持。

美國「時尚雜誌」（Vogue）前總編輯溫圖爾（Anna Wintour）也現身紅毯，她被認為是塑造米蘭達這個角色的靈感來源。

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