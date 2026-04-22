我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

7周打掉近半 美飛彈庫存補血需多年 專家警告難應對中國

中風昏迷甦醒… 昆東亞倫驚愕發現妻子未和前夫離婚

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
昆東亞倫在「攻其不備」中演出讓人印象深刻。（取材自IMDb）
昆東亞倫在「攻其不備」中演出讓人印象深刻。（取材自IMDb）

2009年在傳記電影「攻其不備」(The Blind Side)飾演美式足球員奧赫(Michael Oher)而走紅的演員昆東亞倫(Quinton Aaron)，今年1月底在家中暈倒之後，妻子打電話報警而被緊急送醫，由於脊髓中風導致昏迷，依靠生命維持系統維生。41歲的他接受美國廣播公司(ABC)獨家專訪，細數大病歸來持續康復的過程，以及昏迷醒來赫然得知妻子從來沒跟前夫離婚的事實。

今年1月26日，昆東亞倫的妻子瑪格麗塔狄里昂(Margarita DeLeon)打電話報警說這位男星在家中昏倒。昆東亞倫被緊急送醫，昏迷甦醒之後得知有關妻子的震驚消息。

昆東亞倫受訪時對節目主持人奧桑薩米(Steve Osunsami)說，與妻子在一起的所有期間，她都表示已經離婚十多年，她甚至告訴結婚場地負責人說，可以把離婚判決書用電郵寄過來。

然而，當瑪格麗塔根本沒有離婚的事實曝光後，昆東亞倫律師與醫院醫療人員便取消她身為配偶能夠代行法律醫療決定的資格。

昆東亞倫對奧桑薩米坦承，從來不曾親自核實瑪格麗塔是否真的離婚。

昆東亞倫與瑪格麗塔2024年在洛杉磯結婚，兩人共同簽署結婚文件。然而，瑪格麗塔在法律上仍是1992年結婚丈夫的配偶。

坐在輪椅受訪的昆東亞倫說，曾經愛過瑪格麗塔，「很大程度上是因為幸福的無知，有很多事情是我不想去知道的」。

自從中風以來，這位男星體重少了100多磅。現在他專注於個人健康，每天接受三小時物理治療。他也在努力控制糖尿病，因為中風極可能是因為糖尿病引起。

醫生估計昆東亞倫未來幾個月到一年之內就能重新行走，但他說，目標是要超越醫生的期望。他說：「我很快就能重新站起來。」

世報陪您半世紀

中風 洛杉磯

上一則

叛逆男神成了鄰家大叔 45歲陳冠希「皮鬆有斑」

下一則

「Prada惡魔2」紐約首映 梅姨、安海瑟薇時尚霸氣同框

延伸閱讀

離婚引爆殺機 前維州副州長夫妻雙亡

離婚引爆殺機 前維州副州長夫妻雙亡
滬女雇演員扮爸媽 2個月結2次婚 生娃卻是第三個男人的

滬女雇演員扮爸媽 2個月結2次婚 生娃卻是第三個男人的
華男涉殺名醫妻 檢增2特殊情況謀殺 可判死刑

華男涉殺名醫妻 檢增2特殊情況謀殺 可判死刑
蔡岳勳87歲父爆家醜 傳與孫女爭4000萬台幣遺產

蔡岳勳87歲父爆家醜 傳與孫女爭4000萬台幣遺產

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
Jisoo哥哥。圖／摘自網路

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

2026-04-18 11:52
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可