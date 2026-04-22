中風昏迷甦醒… 昆東亞倫驚愕發現妻子未和前夫離婚

昆東亞倫在「攻其不備」中演出讓人印象深刻。（取材自IMDb）

2009年在傳記電影「攻其不備」(The Blind Side)飾演美式足球員奧赫(Michael Oher)而走紅的演員昆東亞倫(Quinton Aaron)，今年1月底在家中暈倒之後，妻子打電話報警而被緊急送醫，由於脊髓中風 導致昏迷，依靠生命維持系統維生。41歲的他接受美國廣播公司(ABC)獨家專訪，細數大病歸來持續康復的過程，以及昏迷醒來赫然得知妻子從來沒跟前夫離婚的事實。

今年1月26日，昆東亞倫的妻子瑪格麗塔狄里昂(Margarita DeLeon)打電話報警說這位男星在家中昏倒。昆東亞倫被緊急送醫，昏迷甦醒之後得知有關妻子的震驚消息。

昆東亞倫受訪時對節目主持人奧桑薩米(Steve Osunsami)說，與妻子在一起的所有期間，她都表示已經離婚十多年，她甚至告訴結婚場地負責人說，可以把離婚判決書用電郵寄過來。

然而，當瑪格麗塔根本沒有離婚的事實曝光後，昆東亞倫律師與醫院醫療人員便取消她身為配偶能夠代行法律醫療決定的資格。

昆東亞倫對奧桑薩米坦承，從來不曾親自核實瑪格麗塔是否真的離婚。

昆東亞倫與瑪格麗塔2024年在洛杉磯 結婚，兩人共同簽署結婚文件。然而，瑪格麗塔在法律上仍是1992年結婚丈夫的配偶。

坐在輪椅受訪的昆東亞倫說，曾經愛過瑪格麗塔，「很大程度上是因為幸福的無知，有很多事情是我不想去知道的」。

自從中風以來，這位男星體重少了100多磅。現在他專注於個人健康，每天接受三小時物理治療。他也在努力控制糖尿病，因為中風極可能是因為糖尿病引起。

醫生估計昆東亞倫未來幾個月到一年之內就能重新行走，但他說，目標是要超越醫生的期望。他說：「我很快就能重新站起來。」