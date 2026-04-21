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「女性更易被AI取代」掀爭議 「金髮尤物」女星直言：不學就被淘汰

記者陳穎／即時報導
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瑞絲薇斯朋認為AI可能對各產業就業帶來的衝擊。（路透）
瑞絲薇斯朋認為AI可能對各產業就業帶來的衝擊。（路透）

好萊塢女星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）以「金髮尤物」大受歡迎。她日前在社群平台掀起爭議，上周於社群發文直言「AI革命已經開始」，並呼籲女性應積極了解這項技術，指出女性從事的工作被AI取代的機率是男性的3倍，但女性使用AI的比例卻平均低於男性25%，強調「我們不想被拋在後面」。

該貼文隨即引發兩極反應，不少網友質疑AI帶來的數據中心環境負擔與智慧財產權問題，甚至有人指控她收受AI公司酬勞，替生成式工具背書。

對此，薇斯朋再度發文回應：「看來我的AI貼文真的引發不少討論。我要澄清，沒有人付錢要我談這件事，我只是出於好奇。」她表示，自己的孩子正在學習AI工具，身邊也有不少創業者投入相關開發，並觀察到各行各業都開始應用AI。

她同時坦言外界的疑慮「是合理的」，包括AI可能對各產業就業帶來的衝擊，以及環境層面的問題。她強調關心在地社群，也對未來通用人工智慧的發展抱持審慎態度，「我不認為電腦應該取代人類」，並表示會持續學習相關知識，以更了解這場科技變革，「如果你願意一起學習，很好；如果不願意，也沒關係」。

薇斯朋長期關注人工智慧議題，並鼓勵粉絲熟悉這項快速改變產業生態的技術。她去年9月接受「Glamour」訪問時曾指出，女性參與AI發展「非常重要」，因為這將成為未來電影製作的一部分，「你可以選擇感嘆或抗拒，但改變已經發生」。她也強調，創意與實體創作在藝術與自我表達中仍具有不可取代的重要性。她透露，自己平時也會使用AI助理及搜尋工具，例如Perplexity與AI購物工具Vetted AI。

除了薇斯朋外，另一位奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）近日也公開談及AI議題。她在CNBC舉辦的Changemakers峰會上表示，AI「已經到來」，人們必須去理解它，「我們要擁抱它，以建設性且有創意的方式使用它，把它變成朋友」。不過她也提醒，仍需保持高度警覺，因為AI可能被用於不當用途，但她認為這項技術「確實有其存在的位置」。

瑞絲薇斯朋鼓勵女性要多學習AI。（美聯社）
瑞絲薇斯朋鼓勵女性要多學習AI。（美聯社）

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