苦練2年跳到腳麻 麥可傑克森親姪神還原 全場看傻：是本人回來了

賈法傑克森是麥可傑克森姪子，演出傳記電影「麥可傑克森」。（UIP提供）

傳記電影「麥可傑克森」以真實且私密的視角，帶領觀眾深入這位流行天王的傳奇人生，不僅重現其無與倫比的舞台魅力，也揭開鮮少為人所知的內心世界。最大亮點之一，莫過於由麥可傑克森親姪子賈法傑克森（Jaafar Jackson）擔綱主演，其高度還原的神韻成為話題焦點。

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導演安東尼法奎透露，初次見到賈法時，甚至一度以為對方刻意模仿，因為他散發出與麥可極為相似的溫柔氣質。隨著造型與化妝測試完成，兩人驚人的相似程度更讓劇組全場震撼。他進一步表示，當賈法以角色身分回答問題時，不僅語氣與節奏神似麥可，甚至流露出充滿美感與詩意的表達方式，令他與製片葛拉漢姆金當場感動落淚。

為詮釋這位音樂傳奇，賈法投入長達兩年的準備時間，幾乎每日苦練舞蹈至雙腳麻木才休息；空檔時則深入研究麥可的手稿、訪談與影像資料，從行為舉止到創作思維全面揣摩。他表示，麥可習慣觀察並分析啟發自己的藝術家，再將其特質內化於表演中，因此自己也採取相同方式詮釋角色。為此，他甚至打造專屬研究室，牆面貼滿麥可語錄、筆記與重要人生年表，力求貼近叔叔的精神世界。

製片葛拉漢姆金則分享，將賈法試鏡影片播放給麥可母親凱瑟琳觀看，是他職涯中最難忘的時刻之一。當時凱瑟琳僅簡單回應一句「那就是麥可」，讓他瞬間確信選角無誤。賈法也期盼，不論是長年粉絲或新世代觀眾，看完電影後都能感受到麥可透過音樂與表演所傳遞的能量與愛。他強調，本片將呈現外界未曾見過的麥可，不僅描繪其創作歷程，也展現其作為普通人的一面。

「麥可傑克森」劇情將聚焦他從傑克森五人組（Jackson 5）主唱時期嶄露頭角，到躍升為世界級娛樂巨星的過程，同時重現多場經典舞台演出，從嶄新角度揭開這位天王的內心世界。

卡司方面，集結妮雅隆、蘿拉哈里爾、朱利亞諾克魯瓦爾迪、麥爾斯泰勒，以及兩度入圍奧斯卡的柯爾曼多明戈。導演安東尼法奎曾執導「震撼教育」、「全面攻佔：倒數救援」與「私刑教育」系列，編劇則由「神鬼戰士」約翰洛根操刀。電影「麥可傑克森」將於4月22日在台上映。