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「惡魔」秘書艾蜜莉布朗 續集晉升品牌高管

記者陳穎╱綜合報導
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艾蜜莉布朗因「穿著Prada的惡魔」走紅國際。(圖／20世紀影業提供)
艾蜜莉布朗因「穿著Prada的惡魔」走紅國際。(圖／20世紀影業提供)

「穿著Prada的惡魔2」在導演大衛法蘭柯(David Frankel)號召下，原班人馬梅莉史翠普(Meryl Streep)、安海瑟薇(Anne Hathaway)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)及史丹利圖奇(Stanley Tucci)全都歸位，並繼續在時尚界散發光芒與氣場。

「惡魔秘書」艾蜜莉布朗受訪特別感謝導演20年前對她的慧眼提拔，「因為它改變了一切，導演在我還是無名小卒時選中了我，改變了我的人生，當時沒人認識我，但他僅聽一段試鏡錄音，就確定要我出演這部電影，這對我意義非凡。」

艾蜜莉布朗坦言，這個角色打破了好萊塢對英國女演員的刻板印象，也為她開闢了全新的道路。在「穿著Prada的惡魔2」裡，艾蜜莉布朗不再是受氣的小助理，而是晉升為時尚品牌的高管。

新片劇情敘述小安（安海瑟薇飾）20年後已成為主編，再度對上米蘭達（梅莉史翠普飾），面對傳統媒體的勢微，米蘭達的「Runway」雜誌也面臨轉型與對手競爭，兩人被迫合作，並找上了當年那個受氣包艾蜜莉，而此時她已是手握時尚精品廣告預算的高級主管。三人在華麗殘酷的時尚產業中，再次經歷事業、金錢和人情世故的考驗。

而說起艾蜜莉布朗，不得不提在「穿著Prada的惡魔2」裡的時尚權威、同時也是米蘭達的同志密友奈吉（史丹利圖奇飾）。有趣的是，在戲外，史丹利圖奇成了艾蜜莉的姊夫。

談起姊夫，艾蜜莉布朗爆料，史丹利和電影裡的奈吉完全是兩種類型，奈吉爾為了維持身材經常節食，但史丹利完全相反，「他每天晚上都會煮義大利麵，還讓我跟他一起喝馬丁尼。」於是這對姻親在片場裡的對話常常是：「『艾蜜莉，妳想吃番茄義大利麵嗎？』我則回他：『我想吃，但今天我得穿Dior高級訂製禮服，所以我們再看情況吧！』」

史丹利圖奇是不折不扣的美食家，因為他經帶著美味的燴飯和義大利麵到拍攝現場，讓每位必須穿進高級禮服而努力節食、啃著羽衣甘藍的女明星，都流著口水看著他帶來的美食。當然，艾蜜莉布朗也對姊夫讚譽有加，並稱他是全能型人才，「史丹利太懂生活了，祕訣就在於他能讓大家玩得開心」。

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