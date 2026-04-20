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44歲娜塔莉波曼喜懷第三胎 走過離婚低潮喊「奇蹟」

娛樂新聞組╱綜合報導
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44歲娜塔莉波曼懷上第三胎。（路透資料照片）
44歲娜塔莉波曼懷上第三胎。（路透資料照片）

好萊塢女神娜塔莉波曼（Natalie Portman）傳出好消息。現年44歲的她在揮別與編舞家前夫班傑明米皮（Benjamin Millepied）的婚姻後，感情與生活迎來春天。近日她向時尚雜誌「Harper’s Bazaar」證實，正與交往一年多的法國音樂製作人男友 Tanguy Destable 迎接兩人的第一個孩子，這也是娜塔莉波曼的第三個寶寶。

據「噓！星聞」引述「Harper’s Bazaar」、「PEOPLE」報導，娜塔莉波曼在訪談中坦言，這份喜悅對她而言是「特權與奇蹟」。由於父親是生殖醫學專家，她自小深知懷孕的艱辛與不易，「我身邊許多摯愛的人都曾在求子路上遭遇挫折，這讓我更明白自己有多幸運。」相較於20多歲時的懵懂，現階段的她更有一種「成熟的淡定」，她感性說道：「年紀增長後，我更清楚自己想和誰共度時光、想要什麼樣的能量環繞身邊，我非常珍惜這每一刻，因為這可能是最後一次了。」

目前定居巴黎的娜塔莉波曼，正享受著南法的暖陽與藝術氛圍，身體狀況極佳的她，透露平時靠游泳與禪柔運動（Gyrotonics）維持體能，飲食上則沒有奇怪的怪癖，僅對鳳梨和甜瓜情有獨鍾。提到育兒經，已育有14歲兒子阿萊夫（Aleph）與9歲女兒艾瑪莉亞（Amalia）的她顯得相當從容，笑稱這胎不再狂K育兒書，因為「在場並給予愛」才是最重要的。

即便處於待產期，這位影后的事業依舊火熱。她與Sophie Mas共同創立的製作公司「MountainA」計畫在2026年底推出荒誕喜劇「The Gallerist」，明年更有與馬克魯法洛（Mark Ruffalo）合作的 Netflix 浪漫喜劇「Good Sex」等著上映。

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