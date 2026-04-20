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49歲兒子吸毒頻闖禍 雪兒忍無可忍 再度申請監護令

編譯俞仲慈／綜合報導
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針對兒子接連闖禍，雪兒日前再度向法院申請財務監護令。（路透資料照片）
針對兒子接連闖禍，雪兒日前再度向法院申請財務監護令。（路透資料照片）

影歌雙棲資深女星雪兒(Cher)已成年兒子伊利亞·歐曼(Elijah  Allman)多年來因為吸毒接連闖禍，甚至敗光信託基金，身為母親忍無可忍，日前再度向法院申請財務監護令。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，現年49歲的伊利亞是雪兒與已故前夫、創作歌手葛雷格·歐曼(Gregory Allman)所生的兒子，目前正住院接受戒毒治療，不過雪兒日前二度向洛杉磯高等法院提交財務監護申請，並強調：「他的精神健康狀況嚴重惡化，經濟狀況糟糕，毒癮也達到最嚴重程度。」

監護申請書披露伊利亞把生活費幾乎全數用來購買毒品：「他收到信託基金後，通常都是住進飯店，買毒、吸毒，直到錢花光光，被送進醫院或吸毒過量為止。」並強調申請財務監護「旨在恢復其行為能力」。

據報導，今年2月底伊利亞被控闖入新罕布夏州一所學校滋事，遭警方逮捕，不料獲准保釋數日後，又強行闖入一間民宅，被控入室盜竊、刑事毀損罪名以及違反保釋規定。

此外，伊利亞還假冒朋友名義在訂房網站Airbnb重複訂房，造成5萬元損失，導致受害友人對簿公堂，由於行為荒唐，已被18家飯店列為黑名單，並積欠毒販1萬8000元債務。

其實早在2023年底，雪兒即向法院申請監護權，希望法院指定臨時監護人管理信託基金，不過伊利亞以定期參加匿名戒酒會、提供三次毒品和酒精陰性檢驗證明，取得法官信任，最終監護權官司被法院駁回；如今雪兒再度申請監護權，列舉伊利亞拖欠20萬元稅款、向前妻支付金額不詳的贍養費等，證明他「毫無金錢概念」，極易受到不當影響。

伊利亞同父異母哥哥德文(Devon Allman)最近探望弟弟，透露自己被迫與毒販直接協商還債事宜，因此呼籲：「我強烈要求法院讓伊利亞遠離金錢，直到他展現長期維護自身身心健康的決心。」

洛杉磯 新罕布夏州

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