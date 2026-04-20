小賈斯汀舞台上熱情擁抱 「鐵粉」怪奇比莉害羞到癱軟跪地

小賈斯汀(後)在科切拉音樂節的舞台上，邀請鐵粉怪奇比莉(前)上台。 （取材自Coachella YouTube）

美國音樂盛事科切拉音樂節來到第二周仍持續引爆話題，小賈斯汀（Justin Bieber）再度登上主舞台演出，以滿滿經典金曲與驚喜嘉賓掀起全場高潮。其中最讓觀眾暴動的一刻，莫過於他邀請「頭號粉絲」怪奇比莉（Billie Eilish）登台互動，兩人同框畫面被譽為「追星天花板」。

據「噓！星聞」報導，演出中段，小賈斯汀演唱2009年代表作「One Less Lonely Girl」時，突然點名台下的怪奇比莉上台，並給予熱情擁抱。讓毫無心理準備的她當場害羞到癱軟，不僅跪地大笑，甚至一度跌坐舞台，真實反應讓現場氣氛瞬間沸騰。

隨後，小賈斯汀牽著怪奇比莉坐上高腳椅，深情對她獻唱，全程輕摟互動，而怪奇比莉則多次低頭不敢直視偶像，最後更因過度害羞跌下椅子，與小賈擁抱致謝後匆忙下台，完整「追星成功」過程被鏡頭捕捉，引發全球網友熱議。

事實上，怪奇比莉多年來公開表示自己是小賈斯汀的鐵粉，兩人早在2019年科切拉首度見面，之後更合作〈Bad Guy〉混音版。從粉絲到同台演出，如今更在萬人舞台上被偶像親自獻唱，讓不少粉絲直呼「夢想成真」。

整場壓軸演出以其「Swag」時期作品為主軸，小賈斯汀帶領歌迷穿越音樂歷程，展現十足誠意。值得注意的是，演出結束後，他的官方網站悄悄更新「將透過郵件公布最新演唱會日期給訂閱者」，也讓外界猜測他有望啟動全新世界巡演，再度掀起全球粉絲期待。