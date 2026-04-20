甜茶貶低芭蕾又挨批 莎莉賽隆怒說重話：10年後AI將取代你

莎莉賽隆對各項藝術都表達尊重和敬佩之心。（路透資料照片）

好萊塢 影星莎莉賽隆（Charlize Theron）近日接受「紐約時報 」專訪時，重話批評並點名「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）過去對歌劇與芭蕾的發言，直言那是「非常輕率」的評論，引發外界關注。

當被問及過去角色所面臨的心理挑戰時，莎莉賽隆坦言，舞蹈是她經歷過最艱難的訓練之一，「舞者就像超級英雄，他們在完全無聲的狀態下，讓身體承受極大的負荷」。訪問中，主持人也提及夏勒梅先前引發爭議的「歌劇或芭蕾已經沒人關心」說法，對此莎莉賽隆毫不避諱回應：「天啊，我真希望有一天能當面遇到他。那對藝術形式甚至是兩種藝術來說，都是非常輕率的評論。」

她進一步指出，歌劇與芭蕾確實面臨生存困境，更需要被持續支持，「但再過10年，AI或許可以取代提摩西的工作，卻無法取代一個人在舞台上現場舞動的表演」。她也強調，不應該貶低任何藝術形式，「舞蹈教會我紀律、結構與努力，也讓我變得堅強。那幾乎接近一種殘酷的訓練」。

莎莉賽隆回憶，自己曾因長期訓練導致水泡反覆感染流血，「你沒有休息的日子，甚至會血流進鞋子裡，但你每天都必須繼續練習。這是一種心態『不能放棄』，沒有其他選擇，只能繼續前進。」

夏勒梅是在「CNN與Variety市政論壇」活動中談及電影院未來時，提到不希望電影產業淪為「像芭蕾或歌劇那樣，需要努力維持卻已經沒人關心的藝術形式」，相關言論隨即引發爭議。他當時表示，若觀眾真的想看，就會像「芭比」或「奧本海默」一樣主動走進戲院支持，「我不想從事那種需要一直喊著『拜託大家支持』的藝術，即使那代表現在已經沒人關心。」

不過他也補充，自己仍尊重從事芭蕾與歌劇的藝術工作者，最後甚至自嘲：「我大概因此會少了一些觀眾支持度。」截至目前，夏勒梅方面尚未對相關爭議做出回應。