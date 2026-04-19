「門當父不對4」亞莉安娜驚喜參演 班史提勒認了第3部沒拍好

亞莉安娜(右)參加「門當父不對之親家駕到」演出。(圖／UIP提供)

全球賣座喜劇「門當父不對」(Meet the Parents)系列推出全新第四部續作「門當父不對之親家駕到」(Focker In-Law)，將於今年11月登上大銀幕。該片集結原班人馬回歸，由喜劇泰斗班史提勒(Ben Stiller)與兩度奧斯卡 影帝勞勃狄尼洛(Robert De Niro)再度攜手主演，並邀來葛萊美 獎得主、奧斯卡提名歌手亞莉安娜(Ariana Grande)加盟演出，為系列注入全新亮點。

「門當父不對」系列自推出以來，以家庭關係與親家互動為主軸，結合誇張情境與幽默對白，成功打造經典喜劇品牌。此次推出續集「門當父不對之親家駕到」，延續系列一貫風格，預計再度掀起觀眾共鳴。

本片由曾參與前三部作品編劇的約翰漢柏(John Hamburg)擔任編劇兼導演，延續原有世界觀與人物設定。製片陣容同樣堅強，包括翠貝卡製片公司的珍羅森索(Jane Rosenthal)與勞勃狄尼洛，以及Red Hour Films的班史提勒與奧斯卡得主約翰萊舍(John Lesher)，共同打造全新篇章。

亞莉安娜片中飾演一位前FBI人質談判專家，並與班史提勒的兒子約會，片中將要經歷被男友外公勞勃狄尼洛測謊、拷問等過程。

卡司方面星光熠熠，除勞勃狄尼洛、班史提勒與亞莉安娜外，還有歐文威爾森(Owen Wilson)、布萊絲丹娜(Blythe Danner)、黛瑞波羅(Teri Polo)、斯凱勒吉桑多(Skyler Gisondo)、比妮費爾德斯坦(Beanie Feldstein)與艾德華度法蘭科(Eduardo Franco)等人共同演出，陣容堅強。

對於有網友問，想看流行天后亞莉安娜主演的第四部，是否需要先看前面三部，班史提勒幽默表示，「完全不用，但我力挺前兩部」，似暗示第三部不用看也無妨。整個系列電影中，第三部評價不佳，也是全系列中全球票房表現最弱。

另外，班史提勒開玩笑說，劇組是刻意讓兩部之間空窗15年，「我現在的年紀差不多就是勞勃狄尼洛在2000年拍第一部時的歲數，我想你可以說，我現在是這個系列的『新狄尼洛』了。」此話一出，勞勃狄尼洛展現薑是老的辣的幽默力，「亞莉安娜大概是我有幸共演過對手戲、搭檔中最有趣的一位。」讓班史提勒只好假裝尷尬看著台下觀眾。