我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

「門當父不對4」亞莉安娜驚喜參演 班史提勒認了第3部沒拍好

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞莉安娜(右)參加「門當父不對之親家駕到」演出。(圖／UIP提供)
亞莉安娜(右)參加「門當父不對之親家駕到」演出。(圖／UIP提供)

全球賣座喜劇「門當父不對」(Meet the Parents)系列推出全新第四部續作「門當父不對之親家駕到」(Focker In-Law)，將於今年11月登上大銀幕。該片集結原班人馬回歸，由喜劇泰斗班史提勒(Ben Stiller)與兩度奧斯卡影帝勞勃狄尼洛(Robert De Niro)再度攜手主演，並邀來葛萊美獎得主、奧斯卡提名歌手亞莉安娜(Ariana Grande)加盟演出，為系列注入全新亮點。

「門當父不對」系列自推出以來，以家庭關係與親家互動為主軸，結合誇張情境與幽默對白，成功打造經典喜劇品牌。此次推出續集「門當父不對之親家駕到」，延續系列一貫風格，預計再度掀起觀眾共鳴。

本片由曾參與前三部作品編劇的約翰漢柏(John Hamburg)擔任編劇兼導演，延續原有世界觀與人物設定。製片陣容同樣堅強，包括翠貝卡製片公司的珍羅森索(Jane Rosenthal)與勞勃狄尼洛，以及Red Hour Films的班史提勒與奧斯卡得主約翰萊舍(John Lesher)，共同打造全新篇章。

亞莉安娜片中飾演一位前FBI人質談判專家，並與班史提勒的兒子約會，片中將要經歷被男友外公勞勃狄尼洛測謊、拷問等過程。

卡司方面星光熠熠，除勞勃狄尼洛、班史提勒與亞莉安娜外，還有歐文威爾森(Owen Wilson)、布萊絲丹娜(Blythe Danner)、黛瑞波羅(Teri Polo)、斯凱勒吉桑多(Skyler Gisondo)、比妮費爾德斯坦(Beanie Feldstein)與艾德華度法蘭科(Eduardo Franco)等人共同演出，陣容堅強。

對於有網友問，想看流行天后亞莉安娜主演的第四部，是否需要先看前面三部，班史提勒幽默表示，「完全不用，但我力挺前兩部」，似暗示第三部不用看也無妨。整個系列電影中，第三部評價不佳，也是全系列中全球票房表現最弱。

另外，班史提勒開玩笑說，劇組是刻意讓兩部之間空窗15年，「我現在的年紀差不多就是勞勃狄尼洛在2000年拍第一部時的歲數，我想你可以說，我現在是這個系列的『新狄尼洛』了。」此話一出，勞勃狄尼洛展現薑是老的辣的幽默力，「亞莉安娜大概是我有幸共演過對手戲、搭檔中最有趣的一位。」讓班史提勒只好假裝尷尬看著台下觀眾。

班史提勒(右)與勞勃狄尼洛(左)再度攜手主演「門當父不對」系列第四部續作「門當父...
班史提勒(右)與勞勃狄尼洛(左)再度攜手主演「門當父不對」系列第四部續作「門當父不對之親家駕到」。(路透)

葛萊美 奧斯卡

上一則

「浪姐」錄製時 廁所門是鎖的…謝娜爆料讓全網炸鍋

下一則

14歲女兒談戀愛沒？劉德華嚇到…連說5個「沒有」

延伸閱讀

4影帝找「導演」舒淇邀戲 黃渤：推掉所有戲也沒等到她電話

4影帝找「導演」舒淇邀戲 黃渤：推掉所有戲也沒等到她電話
娛樂／喜劇、文藝電影到夜王… 鄭秀文「港女」映照時代

娛樂／喜劇、文藝電影到夜王… 鄭秀文「港女」映照時代
好萊塢誰最會接吻？莎朗史東回憶吻戲 讚「他」是冠軍

好萊塢誰最會接吻？莎朗史東回憶吻戲 讚「他」是冠軍
AI「復活」已逝方基墨 電影中將出現1小時17分 預告首曝光

AI「復活」已逝方基墨 電影中將出現1小時17分 預告首曝光

熱門新聞

楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
Jisoo哥哥。圖／摘自網路

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

2026-04-18 11:52

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆