亞歷鮑德溫誤殺案外案 燈光師稱受精神損失提民事求償

亞歷鮑德溫雖免於牢獄之災，但仍面臨民事求償。(路透資料照片)

西部片「魯斯特」(Rust)拍攝期間發生道具手槍誤擊意外，造成一死一傷悲劇，儘管開槍的好萊塢 影星亞歷鮑德溫 (Alec Baldwin)免於牢獄之災，但是仍被該片燈光師提出民事求償，並獲得法院受理。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，電影「魯斯特」首席燈光師史托諾伊(Serge Svetnoy)向法院提出懲罰性賠償、疏忽和故意造成精神損失的訴訟，洛杉磯高等法院(Los Angeles Superior Court)法官賴特(Maurice Leiter)17日裁定受理，若雙方未能達成和解，預計今年10月12日開庭。

2021年10月21日，「魯斯特」製片兼男主角鮑德溫在位於新墨西哥州 聖塔菲郡(Santa Fe County)的片場排練時，手中的道具左輪手槍走火，不幸誤擊導演喬爾·蘇扎(Joel Souza)以及攝影師哈里娜·哈欽斯(Halyna Hutchins)，造成後者傷重不治。

悲劇發生後隔月，史托諾伊首次提起訴訟，宣稱自己當天差點被子彈擊中，並主張拍片期間，從鮑德溫到武器指導漢娜·吉埃雷斯-瑞德(Hannah Gutierrez-Reed)以及其他劇組人員「明知其行為不當且有害」，仍為節省成本而偷工減料，因此具狀控告鮑德溫和片商Rust Movie Productions的疏忽導致他蒙受精神痛苦。

儘管法官賴特裁定受理求償訴訟，但駁回史托諾伊提出的襲擊指控，其裁決書強調：「原告沒有提供任何證據證明鮑德溫意圖傷害原告或任何其他人。」至於鮑德溫本人或Rust Movie Productions尚未對此作出回應。

2024年針對鮑德溫過失殺人指控，法官採信被告律師說法，認為檢方隱瞞證據，駁回指控，曾三度榮獲艾美獎的鮑德溫否認片場有安全疑慮，並辯稱不知道左輪手槍裝有實彈，只是按照指示將槍口指向哈欽斯，不料槍枝意外走火。