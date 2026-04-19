我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

亞歷鮑德溫誤殺案外案 燈光師稱受精神損失提民事求償

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞歷鮑德溫雖免於牢獄之災，但仍面臨民事求償。(路透資料照片)
亞歷鮑德溫雖免於牢獄之災，但仍面臨民事求償。(路透資料照片)

西部片「魯斯特」(Rust)拍攝期間發生道具手槍誤擊意外，造成一死一傷悲劇，儘管開槍的好萊塢影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)免於牢獄之災，但是仍被該片燈光師提出民事求償，並獲得法院受理。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，電影「魯斯特」首席燈光師史托諾伊(Serge Svetnoy)向法院提出懲罰性賠償、疏忽和故意造成精神損失的訴訟，洛杉磯高等法院(Los Angeles Superior Court)法官賴特(Maurice Leiter)17日裁定受理，若雙方未能達成和解，預計今年10月12日開庭。

2021年10月21日，「魯斯特」製片兼男主角鮑德溫在位於新墨西哥州聖塔菲郡(Santa Fe County)的片場排練時，手中的道具左輪手槍走火，不幸誤擊導演喬爾·蘇扎(Joel Souza)以及攝影師哈里娜·哈欽斯(Halyna Hutchins)，造成後者傷重不治。

悲劇發生後隔月，史托諾伊首次提起訴訟，宣稱自己當天差點被子彈擊中，並主張拍片期間，從鮑德溫到武器指導漢娜·吉埃雷斯-瑞德(Hannah Gutierrez-Reed)以及其他劇組人員「明知其行為不當且有害」，仍為節省成本而偷工減料，因此具狀控告鮑德溫和片商Rust Movie Productions的疏忽導致他蒙受精神痛苦。

儘管法官賴特裁定受理求償訴訟，但駁回史托諾伊提出的襲擊指控，其裁決書強調：「原告沒有提供任何證據證明鮑德溫意圖傷害原告或任何其他人。」至於鮑德溫本人或Rust Movie Productions尚未對此作出回應。

2024年針對鮑德溫過失殺人指控，法官採信被告律師說法，認為檢方隱瞞證據，駁回指控，曾三度榮獲艾美獎的鮑德溫否認片場有安全疑慮，並辯稱不知道左輪手槍裝有實彈，只是按照指示將槍口指向哈欽斯，不料槍枝意外走火。

亞歷鮑德溫 好萊塢 新墨西哥州

上一則

所代言商品涉造假風波 張靜初售後處理方式挨轟

下一則

「浪姐」錄製時 廁所門是鎖的…謝娜爆料讓全網炸鍋

延伸閱讀

皇后區居民訴賭場案遭駁回 主審法官隨後宣布迴避

皇后區居民訴賭場案遭駁回 主審法官隨後宣布迴避
皇后區殺警案 陪審團裁定誤殺非謀殺 36歲嫌或囚終身

皇后區殺警案 陪審團裁定誤殺非謀殺 36歲嫌或囚終身
大反轉 洛加大狼醫承認13項性侵 曾有5000病患稱受害

大反轉 洛加大狼醫承認13項性侵 曾有5000病患稱受害
南加華男涉殺名醫妻 檢增2「特別情況」恐升級最高刑罰

南加華男涉殺名醫妻 檢增2「特別情況」恐升級最高刑罰

熱門新聞

楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
Jisoo哥哥。圖／摘自網路

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

2026-04-18 11:52

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆