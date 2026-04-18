陪家人？票房差？ 歌手梅根崔娜突取消巡演

歌手梅根崔娜取消巡演。（路透）

歌手梅根 崔娜(Meghan Trainor)取消了原定的「Get In Girl」巡迴演唱會，理由是因為透過代孕，剛出生的小孩讓她難以平衡工作和家庭。

這位流行歌手在社群媒體上發布了取消巡演的消息，並向期待已久的粉絲們致歉。她寫道：「經過深思熟慮和一些艱難的談話，我做出了取消『Get In Girl』巡迴演唱會的艱難決定。發行新專輯、籌備全國巡演，以及迎接我們五口之家新成員，我小女兒的到來，這些事情現在對我來說實在太多了，我需要在家陪伴他們每一個人。」

她說可以理解歌迷可能會失望，但「這對我和我的家人來說，是目前最正確的決定。我保證很快就會回歸，且迫不及待地想讓你們聽到這張新專輯。我為此感到無比自豪，也由衷感謝你們一直以來的愛與支持」。

崔娜是在2025年11月宣布舉辦「Get In Girl」巡迴演唱會，且原定於6月12日在密西根克拉克斯頓(Clarkston)揭開序幕，並計畫在紐約「麥迪遜廣場花園」(Madison Square Garden)和舊金山 大通體育中心(Chase Center)演出，最後於8月15日在洛杉磯 英格伍德起亞體育場(Kia Forum)結束這場夏季巡迴演出。

有網友猜測，門票銷售不佳可能是巡演取消的部分原因，因為上個月的門票販售座位圖顯示，部分場館的大部分座位尚未售出。

崔娜和丈夫達洛薩巴拉(Daryl Sabara)在1月透過代孕，迎來了他們的第三個孩子，並在社群媒體上分享了家庭新成員的好消息。 「我們欣喜若狂地愛著這個寶貝女兒，」她寫道，「萊利(Riley)和巴瑞(Barry)興奮極了，他們甚至為她選擇了中間名。現在我們要好好享受家庭時光，愛你們。」

崔娜目前正在為她的第七張錄音室專輯「Toy With Me」的發行做準備，該專輯將於4月24日發行。