我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏新執行長亞伯上任100天：更講求績效管理 嚴審旗下事業和投資

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

克里斯托重返百老匯「獨角戲」分享野火燒毀46年住家的故事

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
比利克里斯托將重返百老匯，帶來他的全新獨角戲「860」。（美聯社）
比利克里斯托將重返百老匯，帶來他的全新獨角戲「860」。（美聯社）

好萊塢知名男星比利克里斯托(Billy Crystal)預計將在2026年秋天，重返百老匯，以一場私密感十足的獨角戲，帶領觀眾走進他在2025年野火中被夷為平地的洛杉磯故居。

這部名為「860」的獨角戲，由這位東尼獎(Tony Award)和艾美獎(Emmy Award)得主自編自演，將於2026年10月展開預演，實際時間會在稍後公布。而這部戲劇的名稱，則是出自於在「太平洋斷崖」(Pacific Palisades，又稱寶馬山花園)野火中化為灰燼，克里斯托一家人居住了46年房屋的門牌號碼。

「我誠摯邀請你走進860號，我會和你們分享在那裡發生的那些，有趣又感人的故事，不僅包括我了的職業生涯，也將包括我們家庭的點點滴滴，」克里斯托在聲明中指出，「這將會是一次充滿歡樂和真摯情感的探訪，講述如何憑藉家人朋友的愛和內心的力量，度過難關。」

這是克里斯托自2022年首演音樂劇「Mr. Saturday Night」並因此獲得東尼獎最佳音樂劇劇本和最佳音樂劇男主角提名後，首次重返百老匯舞台。史考特艾利斯(Scott Ellis)將執導克里斯托這部新作。

克里斯托在此之前也曾憑藉獨角戲取得成功；他於2004年將自己的回憶錄「700 Sundays」改編成舞台劇，並在2013年再次上演；該劇讓他抱回了2005年的「戲劇桌獎」(Drama Desk Awards)。

2025年1月7日，太平洋斷崖野火與伊頓大火(Eaton Fire)兩場大火爆發，造成31人死亡，約1萬3000棟房屋及其他住宅被毀；大火持續燃燒3個多星期，清理工作更是耗時長達7個月。

克里斯托隨後在2025年1月底舉行的電視募款音樂會「FireAid」上，身穿當出逃離家園時所穿的服裝，以首位主持人得身份亮相。

克里斯托說，他回到一片廢墟中的家，開始嚎啕大哭：「自從15歲得知父親去世的消息以來，我從未如此痛哭過。」他的女兒們則是很快的，在廢墟中發現了一塊刻著「笑聲」二字的石頭。

克里斯托最初是以喜劇演員的身份成名，從脫口秀到電視喜劇節目「Soap」，再到電影「當哈利碰上莎莉」(When Harry Met Sally)和「城市鄉巴佬」(City Slickers)； 他在1992年開始認真對待電影事業，並自導自演了電影「Mr. Saturday Night」。

好萊塢 艾美獎 百老匯

上一則

倪妮缺席北影節 黃渤戴掛飾喊「妮在我心中」

下一則

演活渣男、衛士 經超正邪切換絲滑 網：難怪劉嘉玲曾為他「爆燈」

延伸閱讀

製作「永不畏懼死囚的獨白」實境秀女星金卡戴珊前進百老匯

製作「永不畏懼死囚的獨白」實境秀女星金卡戴珊前進百老匯
娛樂／迪士尼砸重本 翻拍韓版「冷戰諜夢」

娛樂／迪士尼砸重本 翻拍韓版「冷戰諜夢」
「絕命毒師」克萊斯頓憶童年 震驚父母離婚 自己性格大變

「絕命毒師」克萊斯頓憶童年 震驚父母離婚 自己性格大變
害怕野火出走 她與丈夫「經濟改善明顯」

害怕野火出走 她與丈夫「經濟改善明顯」

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
向華強自爆與老婆陳嵐分房10年以上。(摘自向太Tiffany陳嵐微博)

認了與向太分房睡10年「各過各的」向華強揭關鍵原因：除非很年輕

2026-04-15 19:01

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇