克里斯托重返百老匯「獨角戲」分享野火燒毀46年住家的故事

比利克里斯托將重返百老匯，帶來他的全新獨角戲「860」。（美聯社）

好萊塢 知名男星比利克里斯托(Billy Crystal)預計將在2026年秋天，重返百老匯 ，以一場私密感十足的獨角戲，帶領觀眾走進他在2025年野火中被夷為平地的洛杉磯故居。

這部名為「860」的獨角戲，由這位東尼獎(Tony Award)和艾美獎 (Emmy Award)得主自編自演，將於2026年10月展開預演，實際時間會在稍後公布。而這部戲劇的名稱，則是出自於在「太平洋斷崖」(Pacific Palisades，又稱寶馬山花園)野火中化為灰燼，克里斯托一家人居住了46年房屋的門牌號碼。

「我誠摯邀請你走進860號，我會和你們分享在那裡發生的那些，有趣又感人的故事，不僅包括我了的職業生涯，也將包括我們家庭的點點滴滴，」克里斯托在聲明中指出，「這將會是一次充滿歡樂和真摯情感的探訪，講述如何憑藉家人朋友的愛和內心的力量，度過難關。」

這是克里斯托自2022年首演音樂劇「Mr. Saturday Night」並因此獲得東尼獎最佳音樂劇劇本和最佳音樂劇男主角提名後，首次重返百老匯舞台。史考特艾利斯(Scott Ellis)將執導克里斯托這部新作。

克里斯托在此之前也曾憑藉獨角戲取得成功；他於2004年將自己的回憶錄「700 Sundays」改編成舞台劇，並在2013年再次上演；該劇讓他抱回了2005年的「戲劇桌獎」(Drama Desk Awards)。

2025年1月7日，太平洋斷崖野火與伊頓大火(Eaton Fire)兩場大火爆發，造成31人死亡，約1萬3000棟房屋及其他住宅被毀；大火持續燃燒3個多星期，清理工作更是耗時長達7個月。

克里斯托隨後在2025年1月底舉行的電視募款音樂會「FireAid」上，身穿當出逃離家園時所穿的服裝，以首位主持人得身份亮相。

克里斯托說，他回到一片廢墟中的家，開始嚎啕大哭：「自從15歲得知父親去世的消息以來，我從未如此痛哭過。」他的女兒們則是很快的，在廢墟中發現了一塊刻著「笑聲」二字的石頭。

克里斯托最初是以喜劇演員的身份成名，從脫口秀到電視喜劇節目「Soap」，再到電影「當哈利碰上莎莉」(When Harry Met Sally)和「城市鄉巴佬」(City Slickers)； 他在1992年開始認真對待電影事業，並自導自演了電影「Mr. Saturday Night」。