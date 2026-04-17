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小賈斯汀登科切拉 90分鐘進帳千萬 短影音24小時流量破億

記者陳穎╱綜合報導
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小賈斯汀(右)首度在科切拉音樂節，老婆海莉(左)帶著兒子為他加油。（取材自Ins...
小賈斯汀(右)首度在科切拉音樂節，老婆海莉(左)帶著兒子為他加油。（取材自Instagram）

小賈斯汀（Justin Bieber）日前登上科切拉音樂節舞台演出，引發熱烈討論。儘管評價兩極，但不少粉絲被勾起過往回憶，甚至感動落淚。他的一支短影音更在24小時迅速累積破1.22億人次觀看人數，創下科切拉官方Instagram影片觀看次數最高紀錄。

這是小賈暌違4年的大型舞台表演，外界盛傳他此次90分鐘演出酬勞高達1000萬美元，但他無法完整地演唱他所有的老歌，因為他在2022年12月出售了他的音樂版權。演出結束後，妻子海莉比伯（Hailey Bieber）在社群分享一段溫馨畫面，抱著兒子傑克布魯斯觀看爸爸彩排，小朋友隨著音樂揮舞雙手，模樣十分可愛。

西洋流行樂巨星小賈斯汀登上科切拉音樂節演出。（取材自科切拉音樂節臉書）
西洋流行樂巨星小賈斯汀登上科切拉音樂節演出。（取材自科切拉音樂節臉書）

近期海莉登上雜誌封面，受訪時談及19個月大的兒子傑克，坦言身為母親難免充滿憂慮，同時也透露未來仍有再生孩子的打算。她直言，每當想到孩子將成長在什麼樣的世界裡，內心就會感到不安，「這大概是我身為父母最大的焦慮。」

海莉進一步表示，對於未來環境的變化感到擔心，甚至覺得前景有些黯淡，但仍努力保持希望。她說，只要孩子能在充滿愛與溫暖的家庭中成長，就是她最大的心願。

至於是否替傑克添手足，海莉坦言確實希望不只一個孩子，但會順其自然、一步步來，「有時候想要兩個，有時候甚至會想要五個。」她也提到，自己從小就嚮往結婚生子、建立家庭，如今可說是實現了人生夢想。

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