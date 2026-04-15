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甜茶失言「沒人在乎芭蕾」 倫敦歌劇院意外賺票房反稱謝

甜茶失言「沒人在乎芭蕾」 倫敦歌劇院意外賺票房反稱謝

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好萊塢男星提摩西夏勒梅稱「沒有人在乎歌劇或芭蕾」的論述，引起議論。(歐新社)
好萊塢男星提摩西夏勒梅稱「沒有人在乎歌劇或芭蕾」的論述，引起議論。(歐新社)

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）2月受訪時稱，已沒人在乎芭蕾舞與歌劇，引發藝術界人士強烈反彈。然而，倫敦皇家芭蕾暨歌劇院（Royal Ballet and Opera，RBO）主管近日公開感謝甜茶，因為一番失言意外推升了他們的票房。

RBO首席執行官貝爾德（Alex Beard）接受泰晤士報訪問時表示：他們在Instagram上的相關貼文獲得250萬次互動與50萬次分享，門票銷售也隨即出現明顯成長，「所以，謝謝你，提米（Timmy）！」

提摩西夏勒梅2月接受媒體訪問時表示：「我不想從事芭蕾或歌劇這類工作，像是在說『嘿，即使已經沒人在乎，也要把它傳承下去』。」隨後他也補充「向所有芭蕾與歌劇從業人員致敬」。

甜茶的發言論隨即遭舞台劇演員、歌劇院及芭蕾舞團批評，但也有機構將其視為公關宣傳契機。例如西雅圖歌劇團(Seattle Opera)便推出促銷活動，觀眾購買「卡門」(Carmen)時可輸入折扣碼「TIMOTHEE」，甚至幽默表示「提米你也可以用」。

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