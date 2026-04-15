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製作「永不畏懼死囚的獨白」實境秀女星金卡戴珊前進百老匯

編譯尤寶琪／綜合報導
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美國實境秀女星金卡戴珊首度當製作人。（路透）
美國實境秀女星金卡戴珊首度當製作人。（路透）

美國實境秀女星金卡戴珊(Kim Kardashian)的履歷上再添加新內容；這次，她當上了百老匯製作人。

這位實境秀女星兼企業家，目前已簽約參與製作戲劇「永不畏懼死囚的獨白」(The Fear of 13)；這部司法戲劇講述尼克亞里斯(Nick Yarris)的真實故事；亞里斯在1982年被控性侵與謀殺有罪，並因此在死牢中度過了20多年。

儘管亞里斯始終堅稱自己無罪，但他的請求卻無人回應，直到「賓夕法尼亞州西部反對死刑聯盟」(Western Pennsylvania Coalition Against the Death Penalty)志工沙弗爾挺身而出，為他爭取自由；亞里斯最終成為賓州歷史上首位因DNA證據而被宣告無罪的死刑犯，並於2004年獲釋。

「我對刑事司法改革的承諾，不僅是攸關政策，更關乎人。我發現，有時改變人們觀念，才是最有效的方式，就是講述一個震撼人心的故事。『永不畏懼死囚的獨白』就是這樣一個故事，」卡戴珊表示，並補充說道「所以我非常驕傲能夠加入百老匯音樂劇『永不畏懼死囚的獨白』的製作團隊。」

卡戴珊在過去幾年間，一直在利用自己的影響力，為那些被冤枉定罪的人發聲；她曾在川普總統的第一任期和拜登總統的任期內前往白宮，遊說推動刑事司法改革，並爭取總統的特赦權。

卡戴珊曾在2018年成功遊說總統川普，給「模範囚犯」艾莉絲．瑪麗．強生(Alice Marie Johnson)減刑；艾莉絲．瑪麗．強生因毒品相關罪行遭判終身監禁，不得假釋。她於2018年6月獲釋，並於2020年8月獲得川普的完全赦免，恢復了所有權利。

「永不畏懼死囚的獨白」的話劇，由林賽費倫蒂諾(Lindsey Ferrentino)編劇，安卓亞布洛迪(Adrien Brody)和泰莎湯普森(Tessa Thompson)主演，東尼獎( Tony Award)得主克羅默(David Cromer)執導。該劇於15日首次演出。

白宮 百老匯 賓州

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