小班放棄持份 翹臀珍獲6000萬元豪宅

珍妮佛羅培茲在離婚後分得比佛利山莊價值6000萬元的豪宅。(路透)

影歌雙棲女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)近日現身年度沙漠音樂盛宴「科切拉音樂節」(Coachella Music Festival)活動，以一襲深V高叉連身裝性感登台，驚艷全場。

根據八卦新聞網站Page Six報導，在加州 沙漠城印第奧(Indio)舉辦的科切拉音樂節，首次邀請羅培茲登台獻唱，現年56歲的拉丁裔性感天后不負眾望，以一身銀色深V高衩連身衣登場，對著全場觀眾熱情演唱知名法國音樂人大衛庫塔(David Guetta)製作的新歌Save Me Tonight，讓現場氣氛High到最高點。

近來羅培茲忙於在賭城拉斯維加斯(Las Vegas)的駐唱事業，上個月在一場演唱會邀請一位粉絲上台，不料該位粉絲上台竟透露自己名字也叫班艾佛列克 (Ben Affleck)，與她前夫同名同姓。羅培茲一聽，先是「呃」了一聲，接著做了個鬼臉、大笑起來，似乎是在陶侃自己的離婚，然後就把這位粉絲請至後台。

另外，有消息人士向娛樂新聞網站TMZ證實，羅培茲與前夫班艾佛列克修改財產分割協議，訂定「配偶之間財產轉移」，儘管離婚，但53歲的班艾佛列克仍決定將位於加州比佛利山莊(Beverly Hills)價值6000萬元豪宅所有持份全數贈予羅培茲。

報導指出，這棟占地3萬8000平方呎的豪宅有12間臥室、24間浴室和一個標準籃球場，是兩人婚後於2023年6月以6085萬元高價購入，不料一年後，也就是2024年6月，這對銀幕佳偶的離婚傳聞甚囂塵上，隨後傳出該豪宅掛牌出售的消息，結果僅僅兩個月後，女方正式提出離婚，並於2025年元月正式離婚。

今年3月，羅培茲接受美國廣播公司(ABC)深夜新聞節目「夜線」(Nightline)訪問時，透露自己正處於幸福時刻，並強調：「我想這是我人生中第一次感到自由，我終於可以做自己了，這種感覺真的很好。」