抗漸凍症3年…「權力遊戲」男星麥可派翠克 35歲病逝

北愛爾蘭演員麥可派翠克（左）離世，其對藝術的執著與不向病魔低頭的精神將永讓影迷緬懷。（取材自Instagram）

曾在全球熱播影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）第六季中嶄露頭角的北愛爾蘭演員麥可派翠克（Michael Patrick），驚傳於在北愛爾蘭安養院平靜辭世，享年35歲。麥可的妻子Naomi Sheehan隨後在Instagram上發文證實，哀慟表示：「言語無法形容我們的心碎。」

據「噓！星聞」引述「EW」、「TV insider」報導，麥可派翠克於2023年2月診斷出患有「運動神經元疾病」（Motor Neurone Disease，簡稱MND，俗稱漸凍症）。這種病症會導致肌肉萎縮、喪失行動及說話能力，目前尚無藥可醫。麥可在今年2月的最後一篇貼文中曾提到，神經內科醫生告知他可能僅剩一年壽命，但他當時仍樂觀表示「還有很多目標想去實現」，展現強韌生命力。

出身劍橋大學、在倫敦皇家莎士比亞劇團累積深厚底蘊的麥可，即便確診後需依賴輪椅行動，仍未放棄熱愛的演藝事業。2024年他更自編自演舞台劇「理查三世」，將自身患病的生命經驗融入經典角色中，精湛演出讓他獲得「The Stage Awards」高度肯定。

妻子Naomi在追思文中寫道，麥可是所有接觸過他的人的榜樣，不僅是因為他與病魔鬥爭，更因他開朗的靈魂與極具感染力的笑聲。文中更引用了麥可生前最愛的詩人語錄：「世間最重要的三件事，就是有的吃、有的喝、還有被愛。」呼籲粉絲不要過度鑽牛角尖，要好好感受當下的愛。

消息曝光後，不少影迷紛紛湧入貼文悼念，漸凍症協會（MND Association）也留言哀悼，稱讚他是一位才華橫溢的演員與病友倡議者。