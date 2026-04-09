喬治克隆尼怒轟川普引發戰爭 重砲狠批「超越道德底線」

喬治克隆尼近日怒轟川普。(路透)

好萊塢 男星喬治克隆尼近期在義大利 公開場合發言，再度把矛頭指向川普 總統的外交立場。面對川普曾拋出若談判失敗將對伊朗採取極端手段的說法，克隆尼直言，任何涉及「摧毀整體文明」的威脅，都已踩進戰爭罪的範疇，並強調無論政治立場如何，社會仍須守住最基本的道德界線。

喬治克隆尼的這番談話是在義大利庫內奧一場面向年輕學生的活動中發表。根據當地媒體報導，他受邀對數千名高中生進行演說，過程中不僅談及國際局勢，也直接點名川普過往言論。他指出，外界或許可以支持不同政治理念，但一旦出現以毀滅文明為前提的言論，就不該被合理化。

喬治克隆尼在演說上大展親和力，長年義大利度假的他，用義大利語問候學生，並幽默調侃自己的發音，同時笑稱其實聽得懂當地語言，提醒學生「說話要小心」，讓現場氣氛一度轉為輕鬆。

除了中東議題外，喬治克隆尼也對川普曾提及可能退出北大西洋公約組織一事表達憂慮。他認為，這個跨大西洋軍事聯盟長期以來在維繫歐洲乃至全球安全上扮演關鍵角色，即便歷史上曾出現爭議，其整體貢獻仍不容忽視，若貿然解散或退出，恐將帶來難以預測的後果。

事實上，克隆尼與妻子艾瑪·克隆尼長期投入人權工作，兩人於2016年成立「克隆尼正義基金會」，至今已在多國推動相關倡議。此次他再度針對美國政壇人物發聲，正值國際外交互動頻繁之際，也讓相關議題再度受到關注。