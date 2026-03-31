我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅根爸截肢宣布小35歲異國戀：人生低谷找到幸福

華人一家入境爸爸單獨被關「小黑屋」 英文不好惹禍？

梅根爸截肢宣布大談小35歲異國戀：人生低谷找到幸福

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅根馬可。(路透)
梅根馬可。(路透)

英國哈利王子妻子梅根馬可與父親湯瑪斯馬可關係長年緊張，不過男方近況再度引發關注。現年81歲的湯瑪斯在經歷中風與截肢手術後，傳出在菲律賓與一名小35歲的護理師相戀，並坦言在人生低谷中重新找回幸福。

根據「每日郵報」報導，湯瑪斯近年與兒子定居菲律賓，在去年12月因大腿血栓導致血液循環中斷，緊急接受手術，最終左腿膝下截肢。之後他在當地復健醫院認識46歲護理師Rio Canedo，兩人因照護過程逐漸熟識，進而發展成戀人關係。

湯瑪斯受訪時透露，過去幾年身心狀態低落，「長期感到被忽視、很悲傷」，但如今重新感受到生活的快樂。他直言，經歷重重困境後，能遇見一位細心照顧自己的人，讓他深感幸運，「真的很幸福」。

至於父女關係，梅根去年得知父親截肢消息後，曾主動嘗試聯繫關心。其發言人指出，她第一時間就試圖與父親取得聯繫，並寄出親筆信。不過當時湯瑪斯否認收到慰問，之後梅根方面再度證實信件已送達。

▲ 影片來源：X平台＠Daily Mail（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

哈利 中風 梅根

上一則

孫藝真嫁玄彬4年 罕曬婚照放閃告白 甜喊：永遠的愛情

延伸閱讀

重慶單親父20年寫滿19本日記 臨終前向女兒留下1遺願

重慶單親父20年寫滿19本日記 臨終前向女兒留下1遺願
「神話」李玟雨今辦婚禮 幸福娶回超美新娘

「神話」李玟雨今辦婚禮 幸福娶回超美新娘
哈利梅根遭孤立？加州豪宅鄰居「避之唯恐不及」冷落原因曝光

哈利梅根遭孤立？加州豪宅鄰居「避之唯恐不及」冷落原因曝光
施暴川普小兒子女性友人 俄男被判入獄4年

施暴川普小兒子女性友人 俄男被判入獄4年

熱門新聞

湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

2026-03-27 17:33
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
Lisa將在賭城開唱。(路透資料照)

K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱

2026-03-30 20:03
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
鄭怡是華語樂壇第一代「學霸歌手」。（星光娛樂提供）

小鮮肉都暈了 資深天后身世曝光 台大畢業超狂

2026-03-23 17:17

超人氣

更多 >
密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」

川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」
伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點

伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點
毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司