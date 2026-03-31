梅根爸截肢宣布大談小35歲異國戀：人生低谷找到幸福

梅根馬可。(路透)

英國哈利 王子妻子梅根 馬可與父親湯瑪斯馬可關係長年緊張，不過男方近況再度引發關注。現年81歲的湯瑪斯在經歷中風 與截肢手術後，傳出在菲律賓與一名小35歲的護理師相戀，並坦言在人生低谷中重新找回幸福。

根據「每日郵報」報導，湯瑪斯近年與兒子定居菲律賓，在去年12月因大腿血栓導致血液循環中斷，緊急接受手術，最終左腿膝下截肢。之後他在當地復健醫院認識46歲護理師Rio Canedo，兩人因照護過程逐漸熟識，進而發展成戀人關係。

湯瑪斯受訪時透露，過去幾年身心狀態低落，「長期感到被忽視、很悲傷」，但如今重新感受到生活的快樂。他直言，經歷重重困境後，能遇見一位細心照顧自己的人，讓他深感幸運，「真的很幸福」。

至於父女關係，梅根去年得知父親截肢消息後，曾主動嘗試聯繫關心。其發言人指出，她第一時間就試圖與父親取得聯繫，並寄出親筆信。不過當時湯瑪斯否認收到慰問，之後梅根方面再度證實信件已送達。

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