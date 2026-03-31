席琳狄翁戰勝「僵硬人症候群」 今秋巴黎連開10場演唱會

樂壇天后席琳狄翁30日宣布，將於秋天在巴黎舉辦十場演唱會。(美聯社)

樂壇天后席琳狄翁(Celine Dion)在30日過生日當天宣布，自己將於秋季重返歌壇，在9月到10月期間，於巴黎舉辦十場演唱會。

這個備受期待的消息宣布之前，各界早已因為一系列巴黎街頭的宣傳活動，猜測這位以抒情歌曲聞名的歌壇天后，將會在法國首都復出。

「今年，我將收到人生中最棒的禮物；從今年秋天，也就是9月開始，我將有機會再次來到巴黎，與你們見面，為你們歌唱。」在30日滿58歲的席琳狄翁在法國第2電視台(France 2)上說道。

巴黎還特地在艾菲爾鐵塔上也上演了燈光秀，為這項回歸消息造勢；預售票將於4月7日開售，正式售票將於4月10日開始。 法國巴黎市區街道上張貼的海報，寫著歌手席琳狄翁主唱的電影「鐵達尼號」主題曲「我心永恆」(My Heart Will Go On')歌名，她將在巴黎復出開演唱會。(歐新社)

法國巴黎市區街道上張貼的海報，寫著歌手席琳狄翁的歌曲「愛的力量」(Power of Love)歌名，她將在巴黎復出開演唱會。(歐新社)

這名歌手以電影「鐵達尼號」(Titanic)的主題曲「我心永恆」(My Heart Will Go On)，在1990年代一舉成名，享譽全球。

席琳狄翁在2022年因健康因素，暫停了演藝事業；當時她表示，自己被診斷罹患「僵硬人症候群」(Stiff-Person Syndrome, SPS)；這是一種罕見神經系統疾病，導致嚴重的肌肉痙攣，讓她因此無法唱歌；席琳狄翁在確診後，先是推遲了「Courage World Tour」巡迴演唱會，隨後又取消了演出。

席琳狄翁是全球收入最高的歌手之一，專輯銷售和演唱會收入加起來高達數百萬美元；她在2003年至2007年以及2011年至2019年期間，在拉斯維加斯駐唱兩季；這兩季演出被認為是史上最賺錢的演出。

這名受到粉絲喜愛的歌手在沉寂兩年後，於2024年巴黎奧運開幕式上重新公開亮相，並演唱了法國香頌天后艾迪特皮雅芙(Édith Piaf)的歌曲「愛的讚歌」(Hymne a l'amour)。