賈斯汀酒駕畫面曝光 名人影像鐵證加劇輿論公審

流行天王賈斯汀和實境秀女星泰勒弗蘭基保羅都遭到輿論公審。（路透資料照片）

在大眾談論八卦與醜聞風氣盛行的社會，無論是傳統紙本或新興影音媒體，只要事涉名人失序行為，往往都能迅速引發關注。專家指出，閱讀報導與目睹事發經過存在本質差異，當影像證據浮現，輿論往往會轉向，對當事人的影響也更劇烈。

有線電視新聞網(CNN)報導，流行天王賈斯汀(Justin Timberlake)於2024年酒駕落網後，談及世界巡演的言論在網路上流傳，成為嘲諷迷因；日前警方隨身攝影機的畫面首度曝光，賈斯汀未通過酒測的過程被公開檢視，事件迅速升溫，輿論對他的形象公審也進一步加劇。

流行天王賈斯汀和實境秀女星泰勒弗蘭基保羅都遭到輿論公審。（路透資料照片）

類似情況發生在實境秀明星泰勒弗蘭基保羅(Taylor Frankie Paul)身上，她原本可望成為戀愛影集「單身女郎」(The Bachelorette)新一季主角，但2023年與一段她與前男友爭執的影片曝光後，情況乍變；該影片內容顯示，保羅不僅有踢人、摔東西等暴力行為，影片中甚至傳出幼童哭泣聲。

保羅的公關表示，影片內容「刻意省略背景資料」，但「單身女郎」製作團隊仍根據該段影片，宣布擱置新一季拍攝計畫。

保羅曾多次公開談論該事件，並在播客(podcast)節目中解釋當時的情況。她說：「我當然不想把一切歸咎於荷爾蒙，但我會考慮這點。」

保羅坦言當時情緒失控，「什麼都不在乎」，事後反省後坦言，「從畫面中看到極大痛苦，而當時的我缺乏任何應對方法。」

即使經過多次說明，影像畫面公開後，公眾觀感仍予以強烈斥責。

影像影響輿論風向的例證不只一樁，影歌雙棲的卡西文圖拉(Cassie Ventura)於2023年對前男友、饒舌歌手「吹牛老爹」(Sean "Diddy" Combs)提出長期虐待指控，由於兩人的名氣懸殊，網民一度撻伐文圖拉。

不過，當監視畫面於2024年曝光後，吹牛老爹對她施暴的鐵證確鑿，輿論迅速轉向。吹牛老爹也改口道歉，說道：「我的行為不可原諒，我非常抱歉。」

當影像成為關鍵證據，案件後續發展為聯邦刑事訴訟，吹牛老爹最終在2025年被判刑入獄。