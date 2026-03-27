觀影說劇╱「瑪利歐銀河」星爵再獻聲 配音超強班底曝光

「超級瑪利歐銀河電影版」將展開太空冒險。（圖／UIP提供）

曾在2023年席捲全球、創下逾13億美元票房的動畫電影「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie），如今宣布推出全新續作。任天堂 再度攜手照明娛樂，打造升級版作品「超級瑪利歐銀河電影版」（The Super Mario Galaxy Movie）。新片不僅在動作場面全面升級，喜劇節奏也更加密集，預料將再掀觀影熱潮。

為迎接這部重量級續作，環球影業同步推出沉浸式互動網站，讓影迷提前進入電影世界。透過網站設計，玩家可在經典角色R.O.B.的引導下化身星際旅人，登入「銀河航空系統」，探索蘑菇王國、蜜蜂王國與彗星天文台等熟悉場景。整體介面高度還原電玩元素，提供影迷在觀影前搶先體驗宇宙冒險的樂趣。

負責為主角瑪利歐配音的「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt），此次再度為角色注入滿滿活力。導演麥可傑勒尼克（Michael Jelenic）受訪時表示，克里斯在錄音過程中展現極高創造力，一句台詞往往能提供多種詮釋版本，甚至不斷即興發揮，為角色增添更多層次與趣味。

聲優陣容同樣星光熠熠，除了傑克布萊克（Jack Black）、基根麥可奇（Keegan-Michael Key）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與凱文麥可理查森（Kevin Michael Richardson）等原班人馬回歸外，還加入多位全新卡司，包括班尼沙夫戴（Benjamin Safdie）、唐納葛洛佛（Donald Glover）、伊薩蕾（ Issa Rae）、（Luis Guzman），以及奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）獻聲最新角色「羅潔塔公主」（Rosalina），為續集增添更多看點。

此外，續集也進一步刻畫瑪利歐與弟弟路易吉之間的手足情誼。克里斯普瑞特分享，自己從小與哥哥一同玩「超級瑪利歐兄弟」長大，對於兄弟情感特別有共鳴。他認為，電影真實呈現手足關係的深厚連結，能將這樣的情感帶上大銀幕，對他而言別具意義。

在劇情設定上，「超級瑪利歐銀河電影版」將故事舞台擴展至浩瀚宇宙。瑪利歐與路易吉原本已適應蘑菇王國生活，卻意外接收到神祕求救訊號，並牽出碧姬公主不為人知的過往。兄弟倆因此踏上全新旅程，與新夥伴一同展開橫跨銀河的冒險。