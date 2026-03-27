我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

觀影說劇╱「瑪利歐銀河」星爵再獻聲 配音超強班底曝光

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「超級瑪利歐銀河電影版」將展開太空冒險。（圖／UIP提供）
「超級瑪利歐銀河電影版」將展開太空冒險。（圖／UIP提供）

曾在2023年席捲全球、創下逾13億美元票房的動畫電影「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie），如今宣布推出全新續作。任天堂再度攜手照明娛樂，打造升級版作品「超級瑪利歐銀河電影版」（The Super Mario Galaxy Movie）。新片不僅在動作場面全面升級，喜劇節奏也更加密集，預料將再掀觀影熱潮。

為迎接這部重量級續作，環球影業同步推出沉浸式互動網站，讓影迷提前進入電影世界。透過網站設計，玩家可在經典角色R.O.B.的引導下化身星際旅人，登入「銀河航空系統」，探索蘑菇王國、蜜蜂王國與彗星天文台等熟悉場景。整體介面高度還原電玩元素，提供影迷在觀影前搶先體驗宇宙冒險的樂趣。

負責為主角瑪利歐配音的「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt），此次再度為角色注入滿滿活力。導演麥可傑勒尼克（Michael Jelenic）受訪時表示，克里斯在錄音過程中展現極高創造力，一句台詞往往能提供多種詮釋版本，甚至不斷即興發揮，為角色增添更多層次與趣味。

聲優陣容同樣星光熠熠，除了傑克布萊克（Jack Black）、基根麥可奇（Keegan-Michael Key）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與凱文麥可理查森（Kevin Michael Richardson）等原班人馬回歸外，還加入多位全新卡司，包括班尼沙夫戴（Benjamin Safdie）、唐納葛洛佛（Donald Glover）、伊薩蕾（ Issa Rae）、（Luis Guzman），以及奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）獻聲最新角色「羅潔塔公主」（Rosalina），為續集增添更多看點。

此外，續集也進一步刻畫瑪利歐與弟弟路易吉之間的手足情誼。克里斯普瑞特分享，自己從小與哥哥一同玩「超級瑪利歐兄弟」長大，對於兄弟情感特別有共鳴。他認為，電影真實呈現手足關係的深厚連結，能將這樣的情感帶上大銀幕，對他而言別具意義。

在劇情設定上，「超級瑪利歐銀河電影版」將故事舞台擴展至浩瀚宇宙。瑪利歐與路易吉原本已適應蘑菇王國生活，卻意外接收到神祕求救訊號，並牽出碧姬公主不為人知的過往。兄弟倆因此踏上全新旅程，與新夥伴一同展開橫跨銀河的冒險。

任天堂

上一則

阿Sa容貌崩壞？粉絲秀短片：仍很美

下一則

「鬼怪」10周年… 孔劉再合體李棟旭、金高銀 粉絲驚喜

延伸閱讀

「海洋奇緣」真人版 巨石強森長髮造型 網笑：完全認不出

「海洋奇緣」真人版 巨石強森長髮造型 網笑：完全認不出
巨石強森竟有頭髮…毛伊造型曝光 網笑：完全認不出來

巨石強森竟有頭髮…毛伊造型曝光 網笑：完全認不出來
梁朝偉首度合作歐洲名導 竟和「一棵樹」對戲

梁朝偉首度合作歐洲名導 竟和「一棵樹」對戲
觀影說劇／「移動書店」暖人心 德天才童星超齡演技影帝盛讚

觀影說劇／「移動書店」暖人心 德天才童星超齡演技影帝盛讚

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
張曼玉(右)分享和李冰冰在2008年一起出席活動的畫片。(摘自張曼玉小紅書)

張曼玉突曬18年前舊影 畫面模糊「另個時代」

2026-03-21 22:46
美國武術家暨好萊塢動作片明星羅禮士今天驚傳逝世消息，享壽86歲。（美聯社）

美國動作明星羅禮士逝世 與李小龍對打戲蔚為經典

2026-03-20 11:54

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國