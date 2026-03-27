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初代龐德女郎剛過90歲生日 昔被騙2300萬被義警追回

編譯尤寶琪／綜合報導
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初代龐德女郎烏蘇拉安德絲遇到詐騙事件。（路透）
初代龐德女郎烏蘇拉安德絲遇到詐騙事件。（路透）

義大利金融警察5日發表聲明指出，義大利當局在佛羅倫斯(Florence)及其周邊地區，查獲了據悉是從初代龐德女郎(Bond girl)烏蘇拉安德絲(Ursula Andress)那裡騙取來的資金所購買價值約2300萬美元的房產、藝術品和金融資產。

這次查封行動，是安德絲向瑞士當局報案，聲稱其資產被財務顧問詐騙後，展開調查後的結果。

烏蘇拉安德絲(左)是初代龐德女郎。（取材自IMDb）
烏蘇拉安德絲(左)是初代龐德女郎。（取材自IMDb）

這位剛過90歲生日的前龐德女郎，在2026年1月告訴瑞士媒體「觀察報」(Blick)，說她長年合作的財務顧問，在8年間騙走了她1800萬瑞士法郎，合約2300萬美元；根據報導，這位顧問已經去世了。

「我仍然很震驚，」安德絲指出，「我是刻意被選中的受害人。8年來，他們一直在討好、引誘我。他們厚顏無恥地欺騙我，以卑鄙無恥、甚至是犯罪的方式利用我的善意，奪走我的一切。他們利用了我的年紀。」

義大利當局表示，盜取於安德絲的資金，被投資到海外公司，購買資產，然後透過精心設計的交易轉移，來掩蓋其來源。

調查顯示，這些資金被用於購買佛羅倫斯及其鄰近的托斯卡尼(Tuscan)郊區的11處房產、14塊種植葡萄園和橄欖樹的土地，以及藝術品和金融資產。

當局並未透露目前是否逮捕任何嫌疑人。

出生於瑞士的安德絲，最為人知的角色，就是1962年上映的第一部龐德電影「第七號情報員」(Dr. No)中的龐德女郎哈妮萊德(Honey Ryder)；安德絲在片中，身穿白色比基尼從海中走出的驚艷亮相，至今仍令人印象深刻；之後，她還與貓王(Elvis Presley)合作出演了「在阿卡普爾科的樂趣」(Fun in Acapulco)，以及與法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)和狄恩馬丁(Dean Martin)合作演出了「德州四傑」(Four for Texas)。安德絲後來主戰歐洲影壇和電視圈，直到21世紀初息影。

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