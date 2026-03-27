瑜伽「男上加男」 瑞典男神新片「後座力」獲封同志版格雷

亞歷山大史柯斯嘉（右）和哈利梅林（左）主演新片「後座力」，獲讚「同志版格雷」。（圖／海鵬電影提供）

「瑞典 男神」亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgård）主演新片「後座力」，更因宣傳訪談時提到「過去曾與男人和女人交往過（I've been with men and women in the past）」，這段話瞬間在社群平台瘋傳，被網友解讀為公開出櫃或坦承為雙性戀，引發大眾對其性傾向的熱烈討論。

亞歷山大史柯斯嘉，在片中飾演一名與年輕男子有著曖昧關係的重機騎士「雷」，片中有多場激情戲，一場「超人式」的雙人瑜伽戲，獲國際影媒形容「男上加男」，讚賞該片有著「令人折服的性魅力和原創性」，除榮獲美國哥譚獎最佳改編劇本獎，更橫掃英國獨立電影獎最佳英國影片等四項大獎，口碑從英國一路炸開到美國。

曾以「哈利波特」中「達力表哥」聞名的哈利梅林（Harry Melling），成功轉型為實力派演員，精準捕捉了片中「科林」在羞澀、恐懼與渴望之間擺盪的神韻。高大的「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉，則將霸氣騎士「雷」演繹得神聖不可侵犯，更在眼神中流露出守護者的柔情。兩人不僅獲得「衛報」盛讚是「近年影史最性感、最甜蜜的銀幕組合」，該片也被封為「同志 版格雷」。