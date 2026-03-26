經典片「Stand By Me」40年後重返銀幕 3主角悼念導演

經典成長電影「伴我同行」迎來40周年，片中三位主演威爾惠頓（左起）、寇瑞費德曼、傑瑞歐康納日前在匹茲堡合影宣傳。（美聯社）

經典成長電影「伴我同行」(Stand By Me)導演羅伯雷納(Rob Reiner)去年12月逝世，片中三位主演傑瑞歐康納(Jerry O’Connell)、寇瑞費德曼(Corey Feldman)與威爾惠頓(Wil Wheaton)近日受訪，分享他們在電影即將迎來40周年之際，失去這位恩師的哀慟與懷念。

根據美聯社報導，羅伯雷納去世前一周，這三位演員才剛齊聚一堂，參加在各地舉辦的巡迴放映活動。這部1985年夏天於俄勒岡拍攝的青春電影，對當時年僅12歲的他們來說是人生的轉捩點。他們回憶起1993年過世的另一位夥伴瑞凡菲尼克斯(River Phoenix)，當時羅伯雷納在25周年放映會上感嘆，「這裡應該為瑞凡留一張椅子。」如今導演也離去，三人決定繼續完成巡迴活動，以榮耀這位改變他們一生的電影人。

「伴我同行」改編自史蒂芬金(Stephen King)的小說，當時在1985年，好萊塢 對這部沒有大牌明星、只有四個12歲男孩尋找屍體的小成本電影並不看好。羅伯雷納甚至對編劇說，「這部片不可能賺錢，因為看過『第一滴血續集』(Rambo: First Blood Part II)的人絕不會來看我們的電影。」電影最終是由製作人諾曼李爾(Norman Lear)自掏腰包約800萬元拍攝，而在1986年上映後，票房突破5200萬元。

惠頓將電影的成功歸功於導演的引導，他說，「我們那時還只是孩子，我甚至還沒滿13歲，但他(羅伯)用對待專業演員的方式引導我們，讓我們展現出驚人的演出。」雖然「伴我同行」背景設定在1959年，但片中關於友誼、冒險與成長的普世價值，讓各世代觀眾都能產生共鳴，也象徵沒有手機年代的純真時光，就連「怪奇物語」(Stranger Things)也深受其啟發。

目前該片的4K修復版正於美國與加拿大限時上映一周。歐康納表示，在大銀幕觀看這部「小男孩的史詩電影」完全是不同的震撼體驗。他還開玩笑說，打算收走17歲女兒們的手機，把這群「Z世代」關進戲院，「讓她們看看什麼才是真正的電影。」