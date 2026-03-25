「玩命關頭」肌肉男星驚爆揮拳痛毆鄰居 警方揭衝突真相

艾倫里奇森身材壯碩，每天都健身。(摘自alanritchson Instagram)

43歲美國好萊塢 男星艾倫里奇森(Alan Ritchson)因主演影集「神隱任務」走紅，並參與電影「飢餓遊戲：星火燎原」、「忍者龜」系列、「玩命關頭X」等作品累積高人氣。不過他近日卻與鄰居在街頭爆發激烈肢體衝突，過程遭拍下並在TikTok 瘋傳，引發外界關注。

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根據「TMZ」報導，艾倫里奇森於3月21日與孩子騎乘摩托車，鄰居羅尼泰勒突然情緒失控衝出家門，在街中央攔車，並指控他在住宅區內「像瘋子一樣飆車」，雙方隨即爆發激烈口角。

衝突過程中，艾倫將摩托車放倒並推倒對方，雙方互相拉扯、爆粗口對罵。他一度重新騎上車離開，但兩度遭鄰居推倒，最終展開反擊，將對方壓制在地並揮拳攻擊，還怒喊「待在地上別動」。畫面顯示動作激烈，引發網友熱議。鄰居事後指控遭拳擊與踢踹，導致臉部瘀青腫脹，並質疑當時車速接近約64公里，恐危及公共安全。

然而，隨後曝光的隨身攝影機畫面顯示，羅尼泰勒曾主動衝入道路攔車，並兩度將艾倫里奇森從摩托車上推倒，導致衝突升級。對此，田納西州布倫特伍德警方與檢方完成調查後表示，經綜合影片與證詞，認定艾倫的行為屬於正當防衛，因此不會提出任何刑事指控。

警方也透露，案件一度考慮以「魯莽危害他人安全」罪名偵辦，但由於艾倫本人未提出告訴，且檢方同意，全案最終結案。