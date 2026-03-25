我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

川普拒配合內唐亞胡呼籲伊朗起義 美以現關鍵分歧

「玩命關頭」肌肉男星驚爆揮拳痛毆鄰居 警方揭衝突真相

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾倫里奇森身材壯碩，每天都健身。(摘自alanritchson Instagram)
艾倫里奇森身材壯碩，每天都健身。(摘自alanritchson Instagram)

43歲美國好萊塢男星艾倫里奇森(Alan Ritchson)因主演影集「神隱任務」走紅，並參與電影「飢餓遊戲：星火燎原」、「忍者龜」系列、「玩命關頭X」等作品累積高人氣。不過他近日卻與鄰居在街頭爆發激烈肢體衝突，過程遭拍下並在TikTok瘋傳，引發外界關注。

▲ 影片來源：X平台＠Collin Rugg（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據「TMZ」報導，艾倫里奇森於3月21日與孩子騎乘摩托車，鄰居羅尼泰勒突然情緒失控衝出家門，在街中央攔車，並指控他在住宅區內「像瘋子一樣飆車」，雙方隨即爆發激烈口角。

衝突過程中，艾倫將摩托車放倒並推倒對方，雙方互相拉扯、爆粗口對罵。他一度重新騎上車離開，但兩度遭鄰居推倒，最終展開反擊，將對方壓制在地並揮拳攻擊，還怒喊「待在地上別動」。畫面顯示動作激烈，引發網友熱議。鄰居事後指控遭拳擊與踢踹，導致臉部瘀青腫脹，並質疑當時車速接近約64公里，恐危及公共安全。

然而，隨後曝光的隨身攝影機畫面顯示，羅尼泰勒曾主動衝入道路攔車，並兩度將艾倫里奇森從摩托車上推倒，導致衝突升級。對此，田納西州布倫特伍德警方與檢方完成調查後表示，經綜合影片與證詞，認定艾倫的行為屬於正當防衛，因此不會提出任何刑事指控。

警方也透露，案件一度考慮以「魯莽危害他人安全」罪名偵辦，但由於艾倫本人未提出告訴，且檢方同意，全案最終結案。

好萊塢 TikTok

上一則

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

下一則

宋雨琦驚爆頭部重創帶傷硬撐 親曝症狀並道歉

延伸閱讀

賈斯汀酒駕被逮影片流出 友搬神曲求情碰釘子…超糗

賈斯汀酒駕被逮影片流出 友搬神曲求情碰釘子…超糗
大賈斯汀2年前酒駕畫面曝光 失控喊話＋踉蹌畫面全被拍

大賈斯汀2年前酒駕畫面曝光 失控喊話＋踉蹌畫面全被拍
「火雲邪神」梁小龍過世2個月未下葬 遺孀遭控擺爛掀怒火

「火雲邪神」梁小龍過世2個月未下葬 遺孀遭控擺爛掀怒火
史泰登島華裔外送員溝通困難遭店員辱罵暴打 顱內出血、腦震盪

史泰登島華裔外送員溝通困難遭店員辱罵暴打 顱內出血、腦震盪

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
張曼玉(右)分享和李冰冰在2008年一起出席活動的畫片。(摘自張曼玉小紅書)

張曼玉突曬18年前舊影 畫面模糊「另個時代」

2026-03-21 22:46
51歲前港姐吳文忻擁有亮麗外型。（取材自Instagram）

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

2026-03-19 00:30
美國武術家暨好萊塢動作片明星羅禮士今天驚傳逝世消息，享壽86歲。（美聯社）

美國動作明星羅禮士逝世 與李小龍對打戲蔚為經典

2026-03-20 11:54

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
讓牛排鮮嫩多汁 別忘先加這個調味料

讓牛排鮮嫩多汁 別忘先加這個調味料