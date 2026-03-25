2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

「富比士」（Forbes）近日公布2025年好萊塢 收入最高演員榜單，前20名演員總收入約為5.9億美元，較2024年的7.3億美元大幅下滑約20%，顯示影視產業整體市場正面臨降溫趨勢。其中，曾多次被封為「爛片王」的亞當山德勒（Adam Sandler）以4800萬美元年收入登上榜首，成為年度最吸金演員。

根據報導，現年59歲的亞當山德勒憑藉穩定作品輸出與串流平台合作，成功累積高額收入。排名第2與第3的則分別為「阿湯哥 」湯姆克魯斯的4600萬美元與馬克華伯格4400萬美元，3人穩坐好萊塢吸金一線。史嘉蕾喬韓森以4300萬美元拿下第4名，也成為女星榜首。

值得關注的是，去年冠軍巨石強森今年未能延續氣勢，其主演新片「重擊人生」票房表現不如預期；此外，茱莉亞羅勃茲主演的「獵後真相」以及葛倫鮑威爾出演的「逃亡遊戲」同樣票房失利，顯示即便是一線明星，也難以單靠名氣保證商業成功。

整體來看，2025年因大型明星電影發行數量減少，進一步影響演員收入結構。雖然今年前20名演員總收入仍達5.9億美元，但相比去年明顯縮水。即使是榜首的亞當山德勒，在扣除經紀與管理費後實際收入為4800萬美元，與去年冠軍巨石強森高達8800萬美元的收入相比仍有顯著差距。

不過，好萊塢製片廠仍持續重金聘請具票房號召力的巨星，包括史嘉蕾喬韓森、布萊德彼特與李奧納多狄卡皮歐等人，顯示明星效應依舊具備吸引觀眾進場的重要價值。

亞當山德勒是2025年度最會賺錢的演員。（美聯社）

女星史嘉蕾喬韓森是年收入女星榜首。（路透）

2025年好萊塢演員收入排行榜

1.亞當山德勒：4800萬美元

2.湯姆克魯斯：4600萬美元

3.馬克華伯格：4400萬美元

4.史嘉蕾喬韓森：4300萬美元

5.布萊德彼特：4100萬美元

6.丹佐華盛頓：3800萬美元

7.傑克布萊克：2800萬美元

8.傑森摩莫亞：2800萬美元

9.丹尼爾克雷格：2700萬美元

10.米莉芭比布朗：2600萬美元

11.約翰希南：2600萬美元

瑞絲薇斯朋：2600萬美元

12.喬治克隆尼：2500萬美元

李奧納多狄卡皮歐：2500萬美元

13.羅布麥克亨尼：2300萬美元

14.克里斯普瑞特：2200萬美元

15.湯姆哈迪：2100萬美元

16.珍妮佛安妮斯頓：2000萬美元

卡麥蓉狄亞：2000萬美元

17. 傑森貝特曼：1900萬美元