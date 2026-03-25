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49歲奧蘭多布魯爆新戀情 熱戀小21歲辣模 瑞士甜蜜度假

記者陳穎╱綜合報導
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奧蘭多布魯外型帥氣，戀情不間斷。（路透）
奧蘭多布魯外型帥氣，戀情不間斷。（路透）

好萊塢男星奧蘭多布魯(Orlando Bloom)爆出新戀情。現年49歲的他，被指與小21歲的瑞士模特兒露易莎萊梅爾(Luisa Laemmel)穩定交往中，兩人戀情迅速升溫，甚至已發展出如同「小家庭」般的親密關係。

奧蘭多布魯因主演「神鬼奇航」系列走紅，去年與流行天后凱蒂佩芮結束長達9年的感情後，隨即開始與露易莎交往。據悉，兩人最近一同前往瑞士度假，感情相當甜蜜。

28歲瑞士模特兒露易莎萊梅爾被爆是奧蘭多布魯新女友。（取材自Instagram）
28歲瑞士模特兒露易莎萊梅爾被爆是奧蘭多布魯新女友。（取材自Instagram）

消息指出，小倆口日前在蘇黎世下榻頂級飯店多爾德大飯店的豪華套房，每晚房價最高可達1萬3700英鎊（約1.8萬美元）。期間，奧蘭多布魯也順道參加保時捷的宣傳活動。隨後，兩人又前往琉森湖畔的五星級度假村布爾根施托克酒店共度周末。

知情人士透露，兩人關係相當緊密，奧蘭多甚至特地將愛犬一同帶往瑞士同行，互動宛如一家人。不過，由於他長居洛杉磯，而露易莎則在紐約發展，兩人見面機會不算頻繁，但彼此之間火花十足。事實上，兩人早在上個月就傳出緋聞，當時被拍到在美國加州聖塔克拉拉觀看超級盃後牽手離場，戀情因而曝光。

露易莎擁有心理學學位，並曾為Calvin Klein、Maybelline與YSL Beauty等知名品牌工作。至於奧蘭多布魯與凱蒂佩芮育有一名5歲女兒黛西；他過去與澳洲名模米蘭達可兒的婚姻中，則育有15歲兒子弗林。對於這段新戀情，露易莎方面未予回應，奧蘭多的經紀人也尚未做出回覆。

好萊塢 洛杉磯 瑞士

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