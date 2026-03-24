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遭查普爾羅恩霸凌？11歲歌迷身分遭起底 是裘德洛女兒

記者陳穎／綜合報導
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裘德洛的11歲女兒，遭查普爾羅恩不當對待。(路透資料照片)
裘德洛的11歲女兒，遭查普爾羅恩不當對待。(路透資料照片)

義大利、巴西雙國籍足球員若日尼奧(Jorginho Frello)近日在社群平台發文，指控曾拿下葛萊美最佳新人獎的美國流行歌手查普爾羅恩(Chappell Roan)疑似對其家人不當對待，引發外界關注。而若日尼奧所稱的家人，身分也遭起底。

若日尼奧在Instagram限時動態發表長文，表示事件發生在巴西聖保羅一間飯店。當時他的妻子凱瑟琳因參加Lollapalooza Brasil而身處當地，並與11歲的繼女艾達洛(Ada Law)同行。據悉，艾達洛是凱瑟琳和裘德洛(Jude Law)所生的女兒。

若日尼奧指出，女兒當天早上因得知偶像將在音樂節演出而十分興奮，巧合的是，他們入住的飯店正是該名歌手下榻之處。早餐期間，女兒認出查普爾羅恩，在經過對方餐桌時僅短暫確認並微笑後便返回座位，未有交談或任何打擾行為。

然而，若日尼奧指控，事後一名保全人員突然上前，以強硬語氣指責其女兒「不尊重」甚至「騷擾」他人，並警告將向飯店提出投訴。當時年僅11歲的孩子因此情緒崩潰，當場落淚。他在文中嚴厲批評該歌手的處理方式，認為其女兒並未逾越任何界線。

不過，查普爾羅恩則否認指控，「這不是我的私人保全所為，我也沒有要求任何人接近那個沒有透露姓名但看起來像是Ada Law的孩子。」

凱瑟琳在平台上說：「我知道查佩爾已經回應說『這不是她的保安做的，也不是她做的』，我不知道他是不是她的私人保鏢，但他當時和她在一起，所以我只知道這些。是她派他去的嗎？我不知道，我希望不是。但同時，作為名人，你也有責任確保為你工作、代表你行事的人，都是在為你服務。」

她接著表示，「如果他沒有得到她的授權，他還會這麼做嗎？我不知道。如果他真的這麼做了，那就麻煩大了，因為那樣他就是在以一種她不希望的方式來代表她。」

查普爾羅恩否認霸凌指控，稱不是她的私人保全所為。（路透資料照片）
查普爾羅恩否認霸凌指控，稱不是她的私人保全所為。（路透資料照片）

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