大賈斯汀2年前酒駕畫面曝光 失控喊話＋踉蹌畫面全被拍

賈斯汀酒駕被捕，在拘留室仍開執法人員玩笑。（美聯社）

流行天王賈斯汀（Justin Timberlake），出身於男團「超級男孩」，單飛後持續唱紅多首金曲。他在2024年6月驚傳因酒駕 遭警方逮捕，當時一度拒絕酒測，最終與檢察官達成協議，認罪受罰，被處以500美元罰款，並需完成25至40小時的社區服務，駕照也被吊銷90天。

事隔近兩年，警方公開當時的隨身攝影機畫面，完整記錄賈斯汀被捕過程，影片長達八小時。不過，賈斯汀的法律團隊過去曾試圖阻止影片曝光，經過一番激烈攻防，最終仍無力阻擋。

影片中可見，一名警官在路邊用手電筒照著賈斯汀的臉。儘管他看似清醒，但酒測結果明顯未能通過。警方要求他走直線時，他卻因酒精影響難以理解指令，顯得相當困惑。賈斯汀表示：「夥計們，我只是跟著朋友回家，我什麼也沒做。」在進行清醒測試時，他一度絆倒，並道歉說：「我有點緊張。」

當被要求進行下一項測試時，警官不得不多次解釋指令。賈斯汀隨後摀著胸口說：「對不起，我的心跳太快了。」他幾乎站不穩，還苦笑表示：「順帶一提，這些測試真的很難。」最終他沉默不語、神情無奈地轉身，被戴上手銬帶走。被拘留後，疑似酒精影響，他甚至對執法人員開玩笑，似乎未意識到事態嚴重。

事件發生同年9月，他在庭外公開發聲表示：「我努力達到自己設定的高標準，但顯然未能做到。」並坦言已深刻反省，「即使只喝一杯也不該開車」。而其律師則強調，他在與警方接觸過程中態度禮貌、全程配合，對執法人員保持高度尊重。