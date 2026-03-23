被控惹哭11歲歌迷 葛萊美新人獎得主否認：不是我的保全做的

美國流行歌手查普爾羅恩。（路透）

義大利 、巴西雙國籍足球員若日尼奧（Jorginho Frello）近日在社群平台發文，指控曾拿下葛萊美最佳新人獎的美國流行歌手查普爾羅恩（Chappell Roan）疑似對其家人不當對待，引發外界關注。

若日尼奧在Instagram限時動態以葡萄牙文及英文發表長文，表示事件發生在巴西聖保羅一間飯店。當時他的妻子凱瑟琳因參加Lollapalooza Brasil而身處當地，並與11歲的繼女艾達洛（Ada Law）同行。艾達洛是妻子和裘德洛所生的女兒。

若日尼奧指出，女兒當天早上因得知偶像將在音樂節演出而十分興奮，甚至親手製作應援標語。巧合的是，他們入住的飯店正是該名歌手下榻之處。早餐期間，女兒認出查普爾羅恩，在經過對方餐桌時僅短暫確認並微笑後便返回座位，過程中未有交談或任何打擾行為。

然而，若日尼奧指控，事後一名保全人員突然上前，以強硬語氣指責其女兒「不尊重」甚至「騷擾」他人，並警告將向飯店提出投訴。當時年僅11歲的孩子因此情緒崩潰，當場落淚。他在文中表示：「我無法理解，僅僅是走過一張桌子並確認對方身分，怎麼會被視為騷擾。」並強調女兒只是單純表達對偶像的喜愛，卻遭遇過度指責，「受到極大驚嚇，哭了很久」。

若日尼奧在貼文最後嚴厲批評該歌手的處理方式，認為其女兒並未逾越任何界線。他表示，自己長年身處職業足球與公眾關注之中，深知「尊重與界線」的重要性，但此次事件顯然並非如此。

他寫道：「看到這樣的對待令人難過，尤其來自應該理解粉絲重要性的人。最終，是粉絲成就了這一切。」並呼籲對方反思，「沒有人應該經歷這種事，尤其是孩子」。若日尼奧更直接標註查普爾羅恩的社群帳號，以全大寫寫下：「沒有粉絲，你什麼都不是」，言辭相當強烈。

不過，查普爾羅恩則否認指控，「這不是我的私人保全所為，我也沒有要求任何人接近那個沒有透露姓名但看起來像是Ada Law的孩子。」

凱瑟琳在平台上說：「我知道查佩爾已經回應說『這不是她的保安做的，也不是她做的』，我不知道他是不是她的私人保鏢，但他當時和她在一起，所以我只知道這些。是她派他去的嗎？我不知道，我希望不是。但同時，作為名人，你也有責任確保為你工作、代表你行事的人，都是在為你服務。」

她接著表示，「如果他沒有得到她的授權，他還會這麼做嗎？我不知道。如果他真的這麼做了，那就麻煩大了，因為那樣他就是在以一種她不希望的方式來代表她」。