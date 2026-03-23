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真人秀女星當女兒面家暴視頻曝光 「單身女郎」遭緊急停播

編譯尤寶琪／綜合報導
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主演的新一季「單身女郎」的泰勒弗蘭基保羅，因為家暴事件被取消播出。（美聯社）
主演的新一季「單身女郎」的泰勒弗蘭基保羅，因為家暴事件被取消播出。（美聯社）

美國廣播公司(ABC)在首播三天前，取消由泰勒弗蘭基保羅(Taylor Frankie Paul)參加的新一季「單身女郎」(The Bachelorette)播出，原因是一段在2023年曝光的影片，顯示她當著哭泣小女兒的面，對著前伴侶拳打腳踢，還扔椅子。

日前宣布取消已經拍攝完成的真人秀節目之舉，可以說是史無前例；雖然ABC電視台母公司迪士尼(Disney)聲稱節目的取消是因為一段舊影片，但與此同時，泰勒弗蘭基保羅和未婚夫達科塔莫滕森(Dakota Mortensen)兩人，正因為涉及家庭暴力事件而受到調查；保羅和莫滕森兩人育有一子，是保羅三個孩子中的老么。

Disney Entertainment Television在聲明中表示：「有鑑於今天剛剛曝光的新影片，我們決定暫時不續約『單身女郎』新一季的製作，我們的重心是支持這個家庭。」

保羅的代表回應聲稱，她多年來一直遭受虐待，卻始終保持沉默。

保羅在參加「單身女郎」節目之前，就已經憑藉「摩門教妻子的秘密生活」(The Secret Lives of Mormon Wives)這出真人秀而走紅。

根據TMZ發布的一段2023年影片，莫滕森舉起一隻手，試圖阻止保羅，另一隻手拿著手機拍攝；影片中，保羅先是對莫滕森拳打腳踢，然後又朝他丟了三把椅子，重複大喊著「是你幹的！」

「妳只會傷害我，」莫滕森一邊說著，一邊反覆懇求保羅，並提醒她女兒在一旁看著；影片中可以聽到一個孩子在抽泣、尖叫和喊著「媽媽！」。保羅的女兒當時大約5歲。

這段影片與保羅2023年被捕時的情形相符，當時她被控犯下重傷害(aggravated assault)和其他罪行，包括在兒童面前實施家庭暴力等；她對一項輕罪襲擊指控認罪；其他指控則是被撤銷。

保羅的發言人發表聲明表示，她「很感謝ABC的支持，因為她將家人的安全放在首位。多年來，她默默忍受著嚴重的精神和身體虐待以及報復威脅，如今她終於鼓起勇氣面對指控者，並採取措施確保自己和孩子們免受進一步的傷害」。

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