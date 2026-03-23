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「六人行」傻大姐63歲麗莎庫卓 「喜開二度3」回歸幕前

編譯彭馨儀／綜合報導
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63歲的麗莎庫卓宣布重返螢光幕。（路透）
63歲的麗莎庫卓宣布重返螢光幕。（路透）

麗莎庫卓(Lisa Kudrow)31歲時出演電視影集「六人行」(Friends)中的傻大姐菲比(Phoebe)，現在63歲的她宣布重返螢光幕。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，庫卓和「慾望城市」(Sex and the City)導演金恩(Michael Patrick King)共同創作的影集「喜開二度」(The Comeback)，講述一位過氣情景喜劇明星薇拉莉邱瑞雪(Valerie Cherish)，簽約一檔實境秀，記錄自己試圖重返螢幕的種種嘗試。

「喜開二度」2005年首播後被砍，2014年第2季登場。之後再被擱置。時隔12年終於回歸，第3季在HBO首播。

庫卓即使離開薇拉莉這個角色10年，依然寶刀未老，但談到回歸感覺時，她說，「既熟悉又不安，少了什麼。」

原本飾演薇拉莉忠實理髮師米奇的演員羅伯特莫里斯(Robert Michael Morris)於2017年因癌症去世。在那之後，庫卓以為「喜開二度」就此結束，「對我來說，這是不可能的，」她說，「沒有米奇，我不知道該怎麼拍，」她連說5次「不行」。但最終，她和金恩找到製作第3季的方法。

庫卓還找來自己27歲的兒子朱利安史特恩(Julian Stern)飾演電視台技術人員，「他可是我的寶貝！不過他現在都長成大人了。」

當年庫卓懷孕時，被拍進了「六人行」的情節。而「喜開二度」和「六人行」236集，都在華納兄弟(Warner Brothers)的24號攝影棚(Soundstage 24)拍攝。

庫卓說，「拍完六人行，是人生最重要的事。現在又拍喜開二度三部曲，所以有點感慨。」

庫卓表示，「六人行給了我一切，我喜歡扮演菲比，」但想到搭檔馬修派瑞(Matthew Perry)於2023年因藥物過量去世，仍不禁黯然。庫卓承認很少看自己的影集，「如果有人路過看到我在看自己的劇，我會很尷尬，」她說，「但後來馬修去世後，我看重播就有安慰感。我最近開始睡前追劇，把沒看完集數追完。」

HBO

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