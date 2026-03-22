我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「最貪執行長」今重判25年 人早就剪斷腳鐐跑了

德州9歲女童玩TikTok「斷電挑戰」窒息身亡 父母要討公道

「小鬼當家」男星慘遭「全家分離」 妻怒嗆：不再搭阿拉斯加航空

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥考利克金(右)和未婚妻布蘭達宋痛批阿拉斯加航空。（美聯社）
麥考利克金(右)和未婚妻布蘭達宋痛批阿拉斯加航空。（美聯社）

迪士尼星女郎布蘭達宋（Brenda Song）近日公開指責阿拉斯加航空，誓言再也不搭該航空的頭等艙。37歲的她與未婚夫、「小鬼當家」麥考利克金（Macaulay Culkin）育有兩名孩子，這次事件中，她指控航空公司「毫無預警」將她與家人分開座位。

布蘭達在社群寫道：「我完全沒想到，當你提前六個月為六口之家預訂頭等艙座位慶祝孩子生日時，航空公司卻可以在當天早上毫無通知就把座位給別人，把你和3歲、4歲的孩子分開。」她強調：「我們再也不會搭阿拉斯加航空，你們也不該。」

據報導，布蘭達因而在飛行中被迫與克金及孩子分開。她未透露航空公司針對座位臨時調整的理由。事件曝光後，45歲的麥考利克金也在自己的Instagram分享了布蘭達的貼文，並補上文字：「沒有比被布蘭達惹怒更可怕的事了……」。

布蘭達與麥考利克金的長子達科塔（Dakota）於2021年4月出生，次子卡森（Carson）則於2022年12月誕生。兩位演員公開指責航空公司後，阿拉斯加航空迅速發表道歉聲明。

上一則

郭台銘重奪台灣首富 妻子曾馨瑩喜收1777萬美元股票

下一則

陳意涵驚爆「酒後上工」嚇到郭富城 「人來瘋」成片場奇談

延伸閱讀

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站
經濟艙越來越窄？美國這個廉航意外地空間最大

經濟艙越來越窄？美國這個廉航意外地空間最大
戰爭陰影下 航空業將迎今春旅遊高峰 估逾1.7億人搭機

戰爭陰影下 航空業將迎今春旅遊高峰 估逾1.7億人搭機
「多給錢才好好對待」 航空公司對經濟艙旅客 像壞男友

「多給錢才好好對待」 航空公司對經濟艙旅客 像壞男友

熱門新聞

安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成中國「爺圈天花板」

2026-03-14 23:35
「Kpop獵魔女團」Ejae(左)和未婚夫Sam Kim忘情擁吻。（美聯社）

奧斯卡最甜CP「Kpop獵魔女團」Ejae激吻未婚夫 今年11月完婚

2026-03-17 00:13

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描