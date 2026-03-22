「小鬼當家」男星慘遭「全家分離」 妻怒嗆：不再搭阿拉斯加航空

麥考利克金(右)和未婚妻布蘭達宋痛批阿拉斯加航空。（美聯社）

迪士尼星女郎布蘭達宋（Brenda Song）近日公開指責阿拉斯加航空，誓言再也不搭該航空的頭等艙。37歲的她與未婚夫、「小鬼當家」麥考利克金（Macaulay Culkin）育有兩名孩子，這次事件中，她指控航空公司「毫無預警」將她與家人分開座位。

布蘭達在社群寫道：「我完全沒想到，當你提前六個月為六口之家預訂頭等艙座位慶祝孩子生日時，航空公司卻可以在當天早上毫無通知就把座位給別人，把你和3歲、4歲的孩子分開。」她強調：「我們再也不會搭阿拉斯加航空，你們也不該。」

據報導，布蘭達因而在飛行中被迫與克金及孩子分開。她未透露航空公司針對座位臨時調整的理由。事件曝光後，45歲的麥考利克金也在自己的Instagram分享了布蘭達的貼文，並補上文字：「沒有比被布蘭達惹怒更可怕的事了……」。

布蘭達與麥考利克金的長子達科塔（Dakota）於2021年4月出生，次子卡森（Carson）則於2022年12月誕生。兩位演員公開指責航空公司後，阿拉斯加航空迅速發表道歉聲明。