好萊塢女星瘋獵奇美容 鳥糞、鮮血統統塗上臉

葛妮絲派特洛向來以嘗試另類養生療法聞名。（路透資料照片）

在追求凍齡與完美肌膚的娛樂圈中，好萊塢女星們的保養方式向來備受關注，近年來更出現不少「獵奇系」療程，從高價血液淨化到特殊成分面膜，頻頻引發外界熱議。

在「鋼鐵人」系列電影演出「小辣椒」暴紅的葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）向來以嘗試另類養生療法聞名，甚至被外界封為「非主流健康療法女王」。近日她透露，自己接受了一項高達5萬美元的「血液排毒」療程。 葛妮絲受訪分享她前往芝加哥 一間診所，接受名為「治療性血漿置換」（therapeutic plasma exchange）的醫療程序，透過過濾血液移除黴菌及其他有害物質。該療法通常用於自體免疫疾病患者，協助緩解症狀並調節免疫系統。

這類特殊療法在名人圈並非個案。「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）曾分享一張滿臉鮮血的自拍照，使「吸血鬼臉部護理」成為焦點。此療法需抽取自身血液，提取富含血小板的血漿，再塗抹於臉部以促進膠原蛋白生成。 63歲黛咪摩爾（Demi Moore）被封為凍齡女神，她私下則對水蛭療法也極為推崇。她曾在奧地利進行排毒療程時嘗試，醫用水蛭的唾液中含有生物活性物質，有助於血液排毒並刺激免疫系統。

而英國媒體報導指出，「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）容光煥發的肌膚秘訣之一，可能來自特殊的臉部護理。這種源自日本的非傳統去角質療程，會使用夜鶯排泄物來清潔與提亮肌膚，為保持肌膚光彩提供了一種獨特方法。