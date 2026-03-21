凱文史貝西被控性侵 開庭前夕與3男達和解「內容保密」

三名指控好萊塢演員凱文史貝西性侵的男子，已在倫敦高等法院開庭審理前達成和解；圖為凱文史貝西2023年6月，離開位於倫敦刑事法院。（美聯社）

根據法庭文件，三名指控好萊塢 演員凱文史貝西(Kevin Spacey)性侵的男子，已在倫敦高等法院(High Court in London)開庭審理前，達成民事和解。

這三名男子指控這位奧斯卡影帝，在2000年至2013年間多次對他們性侵；史貝西否認這些指控。

民事審判原定於2026年稍後開始，但案件法官蘭伯特(Christina Lambert)日前下令暫停審理，稱雙方已「同意和解條款」。

法官表示：「經雙方同意，特此命令暫停對被告的所有進一步訴訟程序，具體條款見本命令及保密協議。」

和解條款內容並未公布，法官也未就訴訟費用作出任何裁決。

現年66歲的凱文史貝西於2023年在倫敦受審，被控對四名男子犯下九項性侵罪，兩名身分受法律保護的民事訴訟原告，在史派西的刑事審判中出庭作證；史貝西最終被判無罪。

此外，凱文史貝西還在2022年於紐約，在「星際爭霸戰：發現號」（Star Trek: Discovery）男星安東尼瑞普(Anthony Rapp)針對他所提起的4000萬元民事訴訟中，成功為自己辯護；瑞普在2017年向網路媒體公司BuzzFeed爆料，指控凱文史貝西在1986年對他性騷擾。

史貝西曾坦誠自己「愛亂動手」，並「用帶有性意味的方式觸碰對方，但當時他並不知道對方並沒有意思」。

凱文史貝西曾是同代演員中最受讚譽的演員之一，直到性侵指控重創他的事業；史貝西主演電影包括「大亨遊戲」(Glengarry Glen Ross)、「鐵面特警隊」(LA Confidential)以及政治驚悚劇「紙牌屋」(House of Cards)；史貝西以1995年的電影「刺激驚爆點」(The Usual Suspects)榮獲奧斯卡最佳男配角獎，隨後憑藉1999年的電影「美國心玫瑰情」(American Beauty)拿下奧斯卡最佳男主角獎。