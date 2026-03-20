觀影說劇╱脖子繫上獵槍扳機 「63小時死亡對峙」影帝飆戲

電影改編自1970年代震驚全美的真實人質事件，將一場持續63小時的極限對峙搬上大銀幕。（圖／CATCHPLAY提供）

坎城影展 金棕櫚獎名導葛斯范桑（Gus Van Sant）最新力作「63小時死亡對峙」(Dead Men’s Wire)，改編自1970年代震驚全美的真實人質事件，將一場持續63小時的極限對峙搬上大銀幕。

電影釋出正式預告與海報，預告中揭開持槍挾持事件序幕，比爾史柯斯嘉(Bill Skarsgård)飾演一位美國無名小卒，指控貸款公司毀掉他的人生並將「死亡機關」連結至自己身上，挾持貸款公司高層，過程中新聞媒體全程直播，透過全國電視新聞的即時報導，將人質危機推向全國輿論焦點。

隨著情勢升溫，群眾、媒體與權力機構的介入，使局勢逐漸失控，甚至出現將犯案者視為「英雄」的荒謬轉折。導演葛斯范桑表示：「我想透過電影探討的不是事件本身，而是一個人如何在壓力與絕望中，一步步被推向崩潰邊緣。」導演強調本片核心是在失控局勢背後，那條逐漸斷裂的人性界線。

電影「63小時死亡對峙」改編自真實事件，敘述1977年2月8日，東尼基里西斯（比爾史柯斯嘉飾）闖入全盛貸款公司總裁理查霍爾（戴克蒙哥馬利飾）的辦公室，以一把改造過的獵槍劫持他為人質，並將那把槍以一條「死亡連線」從扳機連接到人質的脖子上，也與自己相連。

在電影「63小時死亡對峙」中，奧斯卡 傳奇影帝艾爾帕西諾(Al Pacino)與實力派新星比爾史柯斯嘉的同台對峙飆戲，無疑是全片最令人屏息的焦點。比爾史柯斯嘉在訪談中表示，詮釋這名被逼至極限的普通人，是一場情緒與心理的雙重挑戰：「我試著理解這個人物所有的矛盾與動機，在壓力下的每一個選擇都是真實的感受。」

在鏡頭前，他將角色的壓抑與爆發交織呈現，情緒層次極其豐富，其演出也被外媒盛讚為「從影以來最精湛演出」，充分展現他在極限角色上的突破力。導演葛斯范桑亦曾指出，本片探討的不只是戲劇張力，更是一種荒誕與真實並存的角色形態：「我被這種既荒謬又深刻的故事吸引，想去描繪一個雖然能理解卻不一定能支持的人物行為。」

艾爾帕西諾則以沉穩老練的演技，呈現出在輿論與現實之間周旋、極具層次感的關鍵角色，兩人同台飆戲，火花四射，成為全片最受矚目的震撼場面。