「馬份」湯姆費爾頓恐怖新作太暴力 「貼圖」遮掩血腥預告

「跩哥馬份」男星湯姆費爾頓在「他們要殺你」化身神秘住客，全身浴血大戰薩琪畢茲。（圖／華納提供）

以「哈利波特 」系列中最知名反派「跩哥馬份」走紅的男星湯姆費爾頓(Tom Felton)，演出恐怖新作「他們要殺你」，在美國西南偏南藝術節首映後口碑徹底炸裂。血腥劇情震驚全場觀眾，甚至有影迷直呼，「整部片的普遍級畫面加起來，根本不到10分鐘」片商也大玩創意，推出「防黃標預告」。

最新發布的預告中，片頭直接吐槽「為了不被黃標下架，我們只好剪掉許多血腥暴力的場面」，結果只是用可愛貼圖遮住濺血傷口，畫面卻仍接連出現爆頭、砍殺與血漿狂噴的橋段，被影迷笑說，「有擋等於沒擋」，充滿黑色幽默的宣傳操作，也讓這支預告在社群上迅速引發討論。

該片由「牠」名導安迪馬希提（Andrés Muschietti）坐鎮監製，結合瘋狂邪教、密室逃脫、懸疑謎案、殘暴虐殺等多重元素，電影從邪教儀式、密室追逐到各種誇張死法，荒謬又血腥的橋段接連登場，讓電影在文化部分級中被列為限制級，也被不少影迷形容為近年少見「尺度完全不手軟」的超瘋狂恐怖片。

片中，湯姆費爾頓與「死侍2」薩琪畢茲（Zazie Beetz）正面對決，兩人爆血互鬥、火力全開的場面張力十足。其他演員包括「人生切割術」派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）、「天黑請斃命」麥哈拉哈羅德（Myha'la Herrold）、「旺卡」派特森約瑟夫（Paterson Joseph）、「不羈夜」海瑟葛拉罕（Heather Graham）等。