方基墨過世1周年 將靠AI「復活」擔綱新片演神父

方基墨去世一周年前夕，傳出將透過AI「演出」獨立電影。（路透資料照片）

好萊塢影星方基墨(Val Kilmer)去世一周年前夕，傳出將透過生成式人工智慧（AI）技術推出新片。劇組運用年輕時的照片結合晚年影像，並採用其嗓音，讓沒有實際踏入片場的方基墨重登大銀幕，演出獨立電影。

美聯社報導，第一線電影公司(First Line Films)宣布，方基墨生前已簽約，同意加入電影「As Deep as the Grave」的演出陣容，但因健康原因未能成行，方基墨的遺產管理人已授權進行「方基墨」數位複製。方基墨的女兒梅賽德斯(Mercedes Kilmer)表示，這個角色與父親有共鳴。

「父親總是以樂觀態度看待新科技，」她在聲明中說。

方基墨去年4月因肺炎去世，享年65歲。 2014年，方基墨被診斷出喉癌，做過兩次氣切手術。在失去嗓音後，方基墨求助AI軟體公司，以數位方式重塑聲音。在他最後一部銀幕作品，「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick，2022)，方基墨的聲音經過數位處理。

演員工會(SAG-AFTRA)規定，使用數位複製品須獲表演者同意，若演員生前未同意，則須獲其授權代表或工會同意。

電影編劇兼導演佛海斯(Coerte Voorhees)和製片人沃希斯(John Voorhees)以電子郵件回應，他們遵循演員工會規定。

「As Deep as the Grave」，原名「Canyon of the Dead」早在2022年就已拍攝完成，但一直處於後製階段。電影改編自考古學家安莫里斯(Ann Morris)和厄爾莫里斯(Earl Morris)的真實故事，他們在亞利桑那州謝伊峽谷（Canyon de Chelly）的挖掘工作揭示美洲原住民的歷史。方基墨的AI版本飾演芬坦神父(Father Fintan)，一名天主教神父兼美洲原住民靈修者。演員陣容還包括湯姆費爾頓(Tom Felton)和韋斯史塔迪(Wes Studi)。

佛海斯表示，方基墨本人擁有部分美洲原住民血統，生前就對電影很感興趣。製片方目前正在找發行商，希望今年上映。

中央社引述美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，方基墨儘管一場戲也沒拍，柯特佛海斯仍運用最先進生成式AI技術，實現讓方基墨擔綱主角的想法。劇組除有方基墨遺產管理單位和女兒麥西迪斯（Mercedes Kilmer）協助，兒子傑克基墨（Jack Kilmer）也表達支持。

柯特佛海斯說：「他的家人一直強調這部電影有多重要，而且方基墨真的很希望能參與其中。他覺得這是個值得署名的重要故事。正因為家屬支持，我才有信心繼續推動計畫。雖然有人可能覺得有爭議，但這正是方基墨的心願。」

由AI生成的方基墨將在片中擔綱要角。劇組不僅運用家屬提供的方基墨年輕時的照片，也結合他晚年的影像，展現這個角色在不同年齡階段的樣貌。音效部分同樣採用方基墨的嗓音。他晚年因氣管切開手術導致說話聲音與過去不同。

劇組強調，製作過程中全程遵循美國演員公會（Screen Actors Guild）相關指引，並就方基墨的參與向其遺產管理方支付報酬。