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「極限返航」萊恩葛斯林變太空人 被爆艙內撞到昏天暗地

記者廖福生／綜合報導
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萊恩葛斯林在片中前往太空執行任務。（圖／索尼提供）
萊恩葛斯林在片中前往太空執行任務。（圖／索尼提供）

由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）監製、主演的電影「極限返航」（Project Hail Mary）近日上映，日前雙導演菲爾洛德（Philip Lord）與克里斯多福米勒（Christopher Miller），以及編劇德魯戈達德（Drew Goddard）受訪時，分享了與萊恩葛斯林合作的趣事。

萊恩葛斯林在片中飾演一位學校老師，陰錯陽差前往太空執行任務。德魯戈達德透露，當時為了讓萊恩葛斯林看起來不這麼擅長成為太空人，劇組讓他使用失重裝置，模擬無重力狀態，萊恩葛斯林在練習時撞到昏天暗地，與片中相對遊刃有餘的狀態大相逕庭，德魯爆料：「畫面非常好笑。」

雙導演菲爾洛德與克里斯多福米勒則大讚萊恩葛斯林的創意非常豐富，對整個製作過程，每個層面都帶來很多想法，「我覺得他提供了很多機會給我們發揮，像是對服裝和開場的構想，他希望電影一開始像個嬰兒一樣，在羊水囊裡醒來，於是我們對彼此提出的創意做出回應，達成一種默契」。

萊恩葛斯林在片中與外星生物合作、共存，同時衍生出動人的友情。德魯戈達德表示，他非常相信外星人的存在，若有機會和外星生物交流，最想做的事情是把它介紹給自己孩子：「我想讓他們也能一起體驗第一次見到外星人的感覺。」

雙導演菲爾與克里斯多福則笑說會先拜託外星人不要攻打地球：「這是最重要的事，另外我們還想看看他們的飛船，以及他們在自己星球上的生活是什麼樣子。」

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