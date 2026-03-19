哈梅反覆出賣王室故事 傳Netflix合作降溫「受夠了」

據傳串流巨頭Netflix對英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）「已經受夠了」，並分析雙方合作關係。（路透）

好萊塢 娛樂權威雜誌「綜藝」（Variety）日前刊登一篇措辭嚴厲的長篇專文，引述六名具分量的內部人士指出，串流巨頭Netflix據稱對英國哈利 王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)「已經受夠了」，並分析雙方合作關係，直言「遠非童話故事」。

根據英國每日郵報轉述「綜藝」指出，哈利與梅根被認為反覆將兩人退出王室的相同故事重新包裝販售，已讓Netflix感到疲乏。報導並稱：「這段合作關係可能持續降溫，而隨之消退的，還包括兩人在演藝圈最後的生路。」消息人士說：「公司內部的氣氛是『我們已經結束了。』」

「綜藝」在一連串具破壞力的指控中指出，哈利與梅根在會議中的互動方式「引發反感」，作品收視「平淡」，已讓Netflix對合作產生嚴重疑慮。此外，兩人旗下製作公司與Netflix往來也被指「溝通不良」。更有說法稱，Netflix執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）已對兩人感到厭倦，甚至表示除非有律師在線，否則不願與梅根通話；但此說法已遭Netflix與兩人的律師強烈否認。

文章還指出，有兩名內部人士聲稱，Netflix為雙方簽訂的5年合約支付約4500萬英鎊(約5979萬美元)，但對兩人在與王室決裂後接受歐普拉 專訪一事感到「不滿」。此外，哈利決定出版措辭激烈的回憶錄「備胎」（Spare），梅根則對書中細節「淡化處理」，據稱也讓Netflix再次「措手不及」。Netflix高層也認為，這兩項計畫都影響了Netflix與兩人合作的紀錄片表現。

報導最後指出，「愛你的梅根」第二季「表現失利」後，消息人士透露，Netflix對這對前王室成員逐漸失去信心。文章結語寫道：「在經歷近五年的表現不穩、策略轉向、反覆嘗試與影響力下滑後，薩塞克斯公爵夫婦是否真的過上他們想像中的好萊塢夢？」

對於相關指控，Netflix表示「完全不正確」。代表哈利與梅根的律師Michael J. Kump在回函中稱相關說法「明顯不實」，並逐一反駁與說明，哈利本人也強調報導對兩人會議互動的說法「完全不實」。

據傳串流巨頭Netflix對英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）「已經受夠了」，並分析雙方合作關係。（路透）

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