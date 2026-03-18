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泰勒絲新商標被指太相似易混淆 註冊遇阻礙

編譯尤寶琪／綜合報導
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流行音樂天后泰勒絲申請商標受阻。（路透資料照片）
流行音樂天后泰勒絲申請商標受阻。（路透資料照片）

流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)最新的商標，疑似因為與其他兩個商標過於相似而申請受阻。

美國商標及專利局(United States Patent and Trademark Office，USPTO)日前暫停了，由泰勒絲公司TAS權利管理公司(TAS Rights Management LLC)為「The Life of a Showgirl」所提出的商標註冊申請。

但這並非意味著該申請已經被駁回；USPTO目前只是因為有兩個先申請註冊的商標，可能存在法律衝突，進而暫停了泰勒絲的申請；這兩個可能存在衝突分別為「Confessions of a Showgirl」現有商標和另一項正在申請中的名為「Showgirl」的商標。

拉斯維加斯表演者瑪倫．韋德(Maren Wade)，在2014年5月，為「Confessions of a Showgirl」提交了聯邦商標申請，並在2015年8月25日取得註冊，讓韋德在娛樂服務領域獲得了使用「Confessions of a Showgirl」這句話的聯邦保護。

「Confessions of a Showgirl」 與韋德的歌舞劇舞台有關，靈感則是來自「Las Vegas Weekly」周刊上的一篇專欄，講述在賭城這個娛樂之都工作的現代歌舞女郎的經歷；根據USPTO記錄，該商標涵蓋現場舞台表演、戲劇製作、電視節目以及部落格和電子雜誌等線上出版物。

由於兩個名稱都包含了「Showgirl」一字，而韋德使用了「Confessions」一字，USPTO認為有造成「混淆的可能性」；USPTO是針對消費者是否會認為這兩個品牌出處相同的法律標準來判斷混淆的可能性。

此外，Harlem Brands Inc.在2024年12月提交申請，將「Showgirl」註冊為香水及相關產品的品牌名稱。

「這種類型的駁回相當常見，」商標律師兼Gerben IP創始人格本(Josh Gerben)在近期一篇部落格文章中寫道，「大約20%的商標申請在審查過程中會遇到『混淆可能性』的問題。在多數情況下，申請人可以提供法律論點，來解釋為什麼消費者不會認為這些商標出處相同。」

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