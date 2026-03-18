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觀影說劇╱「追殺比爾」劉玉玲大戰鄔瑪舒曼 曝和服靈感來源

記者廖福生／綜合報導
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劉玉玲（右）在片中大戰鄔瑪舒曼。（圖／車庫娛樂提供）
劉玉玲（右）在片中大戰鄔瑪舒曼。（圖／車庫娛樂提供）

昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）暴力美學代表作「追殺比爾」（Kill Bill: Volume 1）、「追殺比爾2：愛的大逃殺」（Kill Bill: Volume 2）上映逾20年，首度以完整合剪版之姿登上大銀幕， 此次版本不僅收錄過去從未公開的珍貴片段，更以「一刀未剪」的275分鐘完整呈現，並由昆汀塔倫提諾親自監督全新4K修復，導演更表示：「這部電影一定要在電影院大銀幕觀看」

片中女星劉玉玲在接受「Vogue」雜誌採訪時，談到了她參與塑造「御蓮」這個角色的過程，她表示當初在閱讀劇本時自己對御蓮的構想與塔倫提諾不同：「這件和服原本差點就不是和服了。」

她提到，導演昆汀塔倫提諾最初想讓她穿完全不同的衣服：「他想讓我穿那種共產主義風格的灰色服裝，但我看到了完全不同的東西，我看到了御蓮身上有一種優雅的女性氣質，那正是我想要保留的。」

因此劉玉玲建議御蓮穿著在日本象徵女性典雅氣質的和服，她說和服的黑白配色靈感來自於昆汀之前的電影「黑色追緝令」（Pulp Fiction），在那部片中山謬傑克森（Samuel L. Jackson））與約翰屈伏塔（John Travolta）飾演的殺手，總在執行任務時身著白襯衫、黑西裝，並打著領帶，兼顧帥氣時髦之餘也凸顯了他們的專業形象，與劉玉玲心目中石井御蓮冷酷又端莊的模樣不謀而合。

眾所皆知，昆汀塔倫提諾相當喜愛深作欣二導演的「大逃殺」，因此他會邀請在其中表現亮眼的栗山千明參與「追殺比爾」演出也就不足為奇了。栗山千明所飾演的美少女殺手保鑣GOGO長相甜美、狠勁十足，在電影裡以流星錘與「新娘」決鬥。

沒想到「新娘」還沒受傷，導演昆汀塔倫提諾倒是先掛彩，於拍攝過程中不小心被栗山千明的鐵球打到頭，作為一則趣聞流傳至今。另外，「追殺比爾」為人津津樂道的故事還不只這一個，在電影裡「新娘」拿起服部半藏的武士刀後，用刀子將擲來的棒球砍成兩半，觀眾可能不知道，這幕精彩的畫面竟是由鄔瑪舒曼(Uma Thurman)的替身演員佐伊貝爾實際拍攝，沒有依靠道具與特效，展現「追殺比爾」動作團隊深厚的功底。

昆汀塔倫提諾的作品向來以充斥髒話和高密度對白著稱，經常出演昆汀電影的山謬傑克森更是把這一風格發揮到極致，「Mother Fucker」宛如他的代名詞。而「追殺比爾」是昆汀第一部台詞中「幹（Fuck）」少於100次的電影，總共只出現17次。但血腥程度不減反增，「青葉屋大戰」所使用的血漿量還打破了當時的紀錄。

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