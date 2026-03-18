奧斯卡╱最甜CP大方放閃 「獵魔女團」EJAE激吻未婚夫

「Kpop獵魔女團」EJAE(左)和未婚夫Sam Kim(右)忘情擁吻。(美聯社)

第98屆奧斯卡 金像獎落幕後，好萊塢 年度重頭戲並未結束，由「Vanity Fair」雜誌舉辦的 「浮華世界奧斯卡派對」（Vanity Fair Oscar Party）同樣星光熠熠。「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet )與網紅女友凱莉珍娜(Kylie Jenner )在紅毯大方放閃，「Kpop獵魔女團」的EJAE則和未婚夫Sam Kim當場親吻，成為全場焦點。

28歲的凱莉珍娜當晚身穿一襲量身訂製的黑色珠飾禮服，來自Alexander McQueen設計，深V領口搭配腰側鏤空剪裁，裙擺延伸出荷葉拖尾設計，整體造型華麗性感。她還搭配珠寶設計師Lorraine Schwartz打造的20克拉黑鑽戒指，氣場十足。

「甜茶」提摩西夏勒梅(右)與網紅女友凱莉珍娜(左)公開放閃。（路透）

30歲的甜茶則走極簡風格，身穿 Chrome Hearts 全白皮革西裝，搭配高筒運動鞋，與女友的黑色禮服形成強烈對比，兩人「黑白配」造型格外吸睛。這對向來相當低調的情侶交往已約3年，當晚在紅毯上罕見公開放閃，不僅牽手入場，拍照時也緊靠在一起。提摩西夏勒梅更甜蜜親吻女友臉頰，並把手輕放在她的腰間，親密互動讓現場媒體與粉絲直呼「太甜了」。

此外，「Kpop獵魔女團」的EJAE則和未婚夫Sam Kim一起出席派對，並當場大方親吻，堪稱最強CP(配對，coupling）。兩人交往9年，自2017年合作以來一直是音樂與生活中的重要夥伴，於2023年底訂婚，將在今年11月完婚。

另一對也難得放閃的是「美國隊長」克里斯伊凡，他和女星艾芭巴普蒂斯塔結婚2023年低調結婚，去年升格當爸媽，但始終都很低調，一直是圈中甜蜜卻神秘的一對，甚至讓許多粉絲都忘記他是人夫的身分。