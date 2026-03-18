「回到未來」資深綠葉… 麥特克拉克89歲因手術併發症過世

麥特克拉克特別擅長西部片類型。（取材自IMDb）

好萊塢 資深男星麥特克拉克(Matt Clark)驚傳辭世，享壽89歲。家屬證實，他日前在美國德州 家中過世，死因為先前背部手術引發的併發症 。消息曝光後震驚影壇，也讓不少影迷感到不捨。

麥特克拉克活躍於影視圈，被許多觀眾視為好萊塢經典「綠葉演員」。他曾在經典科幻電影「回到未來3」中飾演舊西部酒保，也在多部西部與動作題材作品中留下深刻演出。

自1960年代起投身演藝圈的他，特別擅長西部片類型，曾參與多部相關作品，並與多位影壇巨星同台合作，包括克林伊斯威特(Clint Eastwood)、約翰韋恩(John Wayne)、保羅紐曼(Paul Newman)等人，是當年西部片盛行時期的重要面孔之一。

除了電影作品外，麥特克拉克在電視圈同樣相當活躍，曾參演多部經典影集，戲路廣泛。雖然多半飾演配角，橫跨數十年的演藝生涯，他總能把角色詮釋得鮮明立體。

家人也透露，麥特克拉克生前常被形容為「演員中的演員」，對表演始終充滿熱情且態度敬業，但對名氣並不特別追求。與其追逐成名，他更看重與專業夥伴合作，以及與家人相處的時光。